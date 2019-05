Eine Handvoll Bauernbetriebe mit zwei Bahnhöfen

Grossvater Maurer würde Buchs, sein Dorf, nicht mehr erkennen. Er lebte im grossen Bauernhaus, das später die beiden Söhne und heute der Enkel Martin Maurer und die Urenkelin mit Familie bewohnt. Auf der Luftaufnahme von 1925 ist das Hausdach rechts der senkrecht durchs Bild verlaufenden Zürcherstrasse zu sehen, etwas oberhalb der Kreuzung im Vordergrund.

Heute steht Maurers Haus mitten im Dorfkern, und die Zürcherstrasse wird beidseits von Häusern gesäumt. Martin Maurer besuchte die erste bis vierte Klasse im Schulhaus, das im Bild links etwas ausserhalb des Dorfes steht, wo heute Kindergärten und Spielgruppen untergebracht sind. Von der fünften Klasse an ging er im Oberdorf zur Schule, zu sehen in der Bildmitte.

Auch dieses Schulhaus dient heute als Kindergarten. Rechts im Bild liegt der alte Bahnhof Buchs an der Verbindung Otelfingen – Niederglatt, die bis 1937 in Betrieb war. Die Bahnlinie in der Talebene liegt ausserhalb des Bildes. Ebenfalls nicht zu sehen ist die Furttalstrasse, die heutige Hauptachse durchs Tal. Diese gabs 1925 noch nicht. (anb)

(red)