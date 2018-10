Eine Reise durch die Zeit in Schwarz-Weiss

Hinter jedem der dreissig Fotos verbirgt sich eine Geschichte – Bilder, die vom einfachen Leben und harter Arbeit Zeugnis geben, Fotos, die von unbeschwerten Ferien und Ausflügen erzählen. So wie die beiden Fotos, aus dem Jahr 1951, die Albert Peter Weidmann zur Ausstellung beigesteuert hat. Sie zeigen Weidmanns Vater, wie er in seiner Drechslerei im Illinger arbeitete. In Handarbeit stellte er Spindeln aus Buchenholz für das Aufziehen von Elektrokabeln her.

Albert Peter Weidmann berichtet, wie er und seine Mutter dem Vater in der staubigen, oft auch lauten Drechslerei helfen mussten. Weidmann lernte dann aber Schlosser und blieb sein ganzes Leben seinem Heimatdorf Embrach treu. Seinen Lebensabend verbringt er nun im Alterszentrum Embrachertal.

Begegnung in Holland

Seit vier Jahren lebt das Ehepaar Margrit und Josef Inauen im Alterszentrum. Die beiden waren sofort dabei, als die Anregung kam, Fotos aus ihrem Leben für die Ausstellung beizusteuern. Der 97-jährige Josef Inauen zeigt mit Stolz sein Elternhaus in Herisau mit einem Brunnen davor. Die Aufnahme muss an einem Waschtag gemacht worden sein, denn die Wäscheleine hängt voll mit Kleidungsstücken. Josef Inauen erinnert sich genau an die Zeit seiner Kindheit. «Der Brunnen wurde von Quellwasser gespiesen, und das Nass war rein und klar und im Sommer angenehm kühl», erzählt er.

Seine Frau Margrit Inauen, 93, wuchs in der Stadt Luzern auf und ist als siebenjährige Erstklässlerin auf einem Klassenfoto zu sehen. «An meine Lehrerin erinnere ich mich noch bestens», berichtet die zierliche Dame. «Sie hiess Frau Loopard und stammte aus Spanien.» Zwei weitere Bilder zeigen Margrit Inauen in ihrer Jugend, strahlend und voller Lebensfreude, während eines Englandaufenthalts. Sie sitzt mit einer Freundin nahe dem Meer. Das zweite Foto weckt eine der schönsten Erinnerungen in ihr: Es zeigt die junge Margrit mit wehendem Haar und einer eleganten Sonnenbrille. Mit Freundinnen ist sie auf einer Bahnreise in Holland unterwegs. «Ich war da ungefähr Mitte Zwanzig und lernte dort während der Ferien meinen Mann kennen», sagt Margrit Inauen.

Josef Inauen war mit der Männerriege an die Weltausstellung in Brüssel gereist und begegnete seiner Zukünftigen auf einem Abstecher nach Holland. Danach heiratete das junge Paar und verbrachte das ganze Leben zusammen. Aus beruflichen Gründen zog es ins Zürcher Unterland. «Sechzig Jahre lebten wir in Feienstein», präzisiert Josef Inauen.

Wechselnde Ausstellungen

Die Idee, Bilder der Bewohnerinnen und Bewohner, dem Publikum zu präsentieren, hatte Zentrumsleiter Robert Boetschi zusammen mit Margrith Litschi, Leiterin Aktivierung. «Wir haben wechselnde Ausstellungen und wollten diesmal Ausschnitte aus der Vergangenheit und dem Leben unserer Bewohnerinnen und Bewohner zeigen», erklärt Robert Boetschi. Die betagten Menschen vertrauten Margrith Litschi teilweise ganze Alben an, und sie durfte die Auswahl treffen. Die Jahrzehnte alten Fotos wurden dann kopiert und eingerahmt und zieren nun die Gänge des Alterszentrums.

Die Ausstellung dauert noch bis zum 25. November und ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Alterszentrums frei zugänglich. (Zürcher Unterländer)