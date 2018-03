Eine Treibjagd der mörderischen Art

Zum dritten Mal gerät der pensionierte Schulleiter aus dem Wehntal durch Zufall in einen Kriminalfall. Sein Hund findet in der Nähe der Gemeindekanzlei die Leiche des kürzlich gewählten Nationalrats Abächerli, der seit seinem Jagdausflug im Egg-Revier vermisst wurde. Was ist geschehen? «Treibjagd» (2017) ist der bereits dritte Krimi-Roman des Niederweninger Autors und pensionierten Primarlehrers und Schulleiters Peter Furrer. Nach «Ellgriesli» (2014) und «Grenzweg» (2015) führt er den Leser wieder in die Welt eines fiktiven Wehntals, das um einiges brutaler ist als in Wirklichkeit. Nach Kindesentführung und einem Rauschgiftfall nun also eine Leiche eines Politikers aus dem Jagdmilieu, die mysteriöserweise aus dem Zürcher Oberland im Bach im Wehntal landet. Die Ermittlungen führen Kommissar Schnellmann bis in die Toskana.

Lokalkolorit und ein Chamäleon

Letzten Freitag las Peter Furrer in der Mediothek Niederweningen Passagen aus seinem Werk 30 Besuchern vor. Im Buch habe es sehr viel Autobiografisches, sehr viel Lokalkolorit aus dem Wehntal und seinem Lebensumfeld drin. Verständlich, dass vor allem die positiven Figuren aus dem Roman ein reales Pendant haben.

Der Mörder hingegen nicht: «Er» wie der Täter genannt wird, bleibt lange im Dunkeln, dennoch folgt ihm der Leser bei seinem Plan. «Nur ja nicht auffallen. Das ist, wie immer während der letzten Jahre, die Devise. (…) Er hat sein Aussehen auch heute wieder verändert, der aktuellen Situation angepasst. Einmal mehr eine perfekte Maskerade. Heute ist er ein etwa sechzigjähriger Wanderer», liest man in dem Roman. Das Theaterspiel sei nicht zum Vergnügen, ebenso wenig die Kostüme, Requisiten, perfektionierten Dialekte und Stimmlagen. «Nein, mit Vergnügen hat dies wahrlich nichts zu tun. Es ist ein innerer Zwang, ein äusseres notwendiges Übel, zum manischen Lebensinhalt geworden.»

Der namenlose ehemalige Schulleiter, seine Ehefrau Tüübli und der Hunde des Autors kommen in jedem Roman vor. Jäger Fredi Battaglia, inspiriert von Furrers Kollegen Fredi Bucher ist diesmal auch dabei, genauso wie Peter Dättwyler, bei dem es sich um den im letzten Jahr verstorbenen Peter Duttweiler handelt. «Er war im Wehntal lange Polizist, und man kannte ihn hier.»

Über Hauptkommissar Peter Schnellmann stimme fast alles, sagt der Autor. «Der Name ist gleich, er ist pensionierter Kantonspolizist und passionierter Jäger.» Und auch sonst habe er viel Lokalkolorit, oft gespickt mit Humor und Situationskomik, trotz aller Spannung.

Ganz am Anfang seiner Arbeit stehe die Freude am Schreiben, sagt Peter Furrer. Sein Hund spiele eine wichtige Rolle bei der Ideenentwicklung. Alle Ideen, kämen ihm beim Gassigehen mit seinem Vierbeiner. «Ich sehe die Geschichte einfach vor mir, ich weiss auch nicht warum. Dann kann ich mich setzten, ein Kapitel schreiben und wenn mir die Ideen ausgehen, muss ich wieder spazieren gehen.»

10 Jahre am Erstlingswerkgearbeitet

Für sein erstes Buch brauchte er fast zehn Jahre, weil er damals noch arbeitstätig war. «Treibjagd» hingegen hat der Autor nach den Sportferien angefangen und in den darauffolgenden Sommerferien vollendet. 344 Seiten sind es geworfen. Dank guter Freunde könne er die Bücher im Eigenverlag herausbringen, sagt Furer. Zu kaufen ist auch das neuste Werk in der Buchhandlung zum Geeren in Dielsdorf. Und auch das nächste Werk ist schon in Planung. «Andacht» soll es heissen und von Kunstfälschung handeln.

Viele Anwesende, die schon an den zwei letzten Lesungen waren, kauften den Krimi auch diesmal, nicht nur für sich. «Ich habe das Buch bereits, aber mein Sohn hat bald Geburtstag und ich dachte, ich schenke es ihm. Mein Sohn ging zu Peter Furrer in die Schule», sagte Eva Wiesendanger aus Niederweningen. Sie hat schon die letzten zwei Bücher gekauft. «Ich finde die Krimis wahnsinnig spannend. Auch weil sie hier in der Umgebung spielen und ich den Autor kenne.» Und dass Furrer die richtige Dosis Spannung und Düsterheit liefert, bestätigt Wiesendanger indirekt: «Ich darf sie aber nicht am Abend lesen», gibt sie zu. ()