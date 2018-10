Eingeklemmter Arbeiter verletzt sich schwer

Am Dienstagmorgen kam es auf einer Baustelle in Regensdorf zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Arbeiter waren um 08.30 Uhr damit beschäftigt, mehrere rund 850 Kilogramm schwere Kondensatoren innerhalb einer Mulde zu verschieben. Dabei bediente ein 20-jähriger Arbeiter einen Deckenkran, während sich der zweite Mann in der Mulde aufhielt.

Eingeklemmt und schwer verletzt

Aus noch ungeklärten Gründen kippte einer der schweren Kondensatoren auf den Mann, der in der Mulde arbeitete. Der 44-Jährige wurde eingeklemmt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren. Nebst der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Limmattal im Einsatz. (mcp)