Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg

Sie ärgern sich über den Kanton, der alles bestimmen will und die Gemeinden bei der Umsetzung dann alleine lässt: die vier Teilnehmenden am Podium der SP und SVP, die am Donnerstag in Rümlang über die Gemeindeautonomie diskutiert haben. Sie sind alle politisch aktiv in ihren Dörfern und wollen diesen im Kantonsrat eine Stimme geben. Benjamin Geiger, Chefredaktor des «Zürcher Unterländers», stellte ihnen die Fragen.

Beat Huber, SVP-Kantonsrat aus Buchs, kennt den Spagat zwischen Lokalpolitiker und Kantonsrat aus eigener Erfahrung: «Es ist schwierig, mit zwei Hüten im Rat zu sein.» Beatrix Stüssi, SP-Kantonsrätin aus Niederhasli, kritisierte den Kanton für seine Einmischung in Gemeindebelange: «Ich finde es schlimm, wenn der Kanton dreinschwatzt, die Kosten dann aber abschiebt.» Für die Schulpräsidentin und Gemeinderätin ist klar: «Was der Kanton vorschreibt, soll er auch zahlen.» Auch Roland Niesper, SP-Kandidat aus Rümlang, wünscht sich, dass der Kanton Unterstützung bietet, wenn er Vorschriften erlässt. Karl-Heinz Meyer, SVP-Kandidat aus Neerach, sorgte mit einem Beispiel aus seiner Gemeinde für herzhaftes Lachen: «Als ich neu im Gemeinderat war, haben wir ein Dossier über Veloständer erhalten. Darin kritisierte der Kanton, dass Neerach zu wenig Veloständer und vor allem zu wenig gedeckte Veloständer habe.»

Zwangsheirat ist unerwünscht

Beim Thema Gemeindefusionen, also dem Verlust der Gemeindeautonomie, gehen die Meinungen doch etwas auseinander. Der Kanton fördert Gemeindefusionen mit finanziellen Beiträgen und ermutigt besonders kleine Gemeinden zum Zusammenschluss. Eine von oben verordnete Fusion sei problematisch, da sind sich die Kandidierenden einig. Ihre Erfahrungen mit Fusionen sind unterschiedlich.

Niesper möchte die drei Körperschaften in Rümlang – Pimarschul-, Sekundarschul- und Politische Gemeinde – gerne zur Einheitsgemeinde zusammenschliessen. «Die Vernunft sagt, dass man mit Einheitsgemeinden sehr gut vorwärtskommt», ist der Gemeinderat und ehemalige Schulpfleger überzeugt. Meyer erwähnte die gescheiterte Fusion von Bachs und Stadel. Hier habe der Kanton Druck ausgeübt, und prompt schickte Stadel die Fusion an der Urne bachab.

Für Huber gilt die pauschale Aussage, eine grosse Gemeinde sei günstig, eine kleine teuer, so nicht. Eine Gemeinde sei dann effizient und günstig, wenn sie nahe bei der Bevölkerung sei. Stüssi berichtete von ihrer Erfahrung in Niederhasli: «Zwang ist bei uns passiert: Am Anfang war es ganz schwierig, nach zwei Legislaturen läuft es aber gut.»

Einfluss auf Klimawandel nur ein Mückenschiss

Weitgehend einig zeigten sich die Politikerin und Politiker auch beim Thema Finanzausgleich. Die Nehmergemeinden wie Buchs seien dankbar dafür, sagte Huber. Meyer sieht einen klaren Grund, warum seine Gemeinde relativ reich ist und für ärmere einzahlen kann: «Neerach leistet sich wenig Infrastruktur und hat darum sehr tiefe Ausgaben.»

Ganz vorbei mit der Einigkeit war es dann beim Thema Klimawandel, das eine Zuhörerin aufwarf. Während bei den SVP-Vertretern Huber von der Klimahysterie warnte und Meyer den Einfluss des Kantons global gesehen als Mückenschiss abtat, befürworteten die SP-Mitglieder Niesper und Stüssi konkrete Massnahmen.

Auch wenn die Wahlunterlagen für den 24. März verschickt und die Meinungen gemacht sind, stiess das Podium mit 35 Zuhörenden auf reges Interesse.

(Zürichsee-Zeitung)