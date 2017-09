Einweihung des Neubaus

Wo früher ein Personalhaus stand, wuchs an der Breite­strasse 11 in den letzten zwei ­Jah­ren ein Neubau heran, der in ­Zukunft grössere Räumlichkeiten im Pflege­bereich anbietet. Das Gesundheitszentrum Dielsdorf weiht die Erweiterung am nächsten Samstag, 16. September, mit einem Tag der offenen Tür ein.

Ursprünglich ein Spital, wurde das Gesundheitszentrum ab 1999 ausschliesslich als Pflegeeinrichtung genutzt. Im neu erstellten Gebäude gibt es 80 neue Pflegezimmer und zwischen 120 und 160 neue Betten. Auch darin unter­gebracht werden alters­gerechte Kleinwohnungen. Zusätzlich entsteht ein medizi­nisches Trainingszentrum. 2014 gaben die Stimmberechtigten der 22 Zweckverbandsgemeinden des Bezirks Dielsdorf dem Ausbau ihren Segen.

Zusätzlicher Kreisel

Der rund 40 Millionen Franken teure Bau wurde gemäss den ­aktuellen Minergie-Standards errich­tet. Auffallend sind die zwei Lichthöfe, welche für optimales Tageslicht sorgen sollen. Bei der Rahmung der Fenster wurde auf ein besonderes Detail geachtet: Sie besteht nämlich bei den meisten Fenstern aus Holz – dies als Kon­trast zum Beton. Für die erleichterte Anfahrt ins Pflegezentrum soll auf der Breitestrasse auch ein neuer Kreisel entstehen, der die Zufahrt in die Unterniveaugarage ermög­lichen soll.

(red)