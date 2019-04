Endete das Date mit einer Vergewaltigung?

«Bist du auf der Suche nach neuen Leuten, netten Chats oder der grossen Liebe? Bei Badoo findest du garantiert, wonach du suchst!»: So wird die Dating-Plattform im App Store angepriesen. Der Staatsanwalt ist anderer Ansicht. Er sagte gestern am Bezirksgericht in Dielsdorf: «Bei Badoo handelt es sich um eine reine Sexplattform.»

«Sie sagte zu mir, es würde weder ihr noch mir schaden, wenn wir Geschlechtsverkehr haben.»Beschuldigter

Im Jahr 2016 lernte ein heute 28-jähriger Syrer über die Dating-App eine heute 32-jährige Schweizerin kennen. Bald darauf – vereinbarten die beiden ein Treffen in einer Gemeinde im Bezirk Dielsdorf. Sie gingen spazieren. «Was danach passierte, sehen beide Betroffenen völlig anders. Klar ist: Es kam zum Geschlechtsverkehr». Die Frau sagt aber, sie sei vergewaltigt worden. Sagt: «Der Mann wiederum ‹meint, sie habe› ihn zum Sex gedrängt.»

Stark geblutet

Der Staatsanwalt sagte in seinem Plädoyer: «Die Aussagen der Geschädigten sind plausibel.» So habe der Beschuldigte die Frau zu Boden gerissen, ihr die Hosen ausgezogen und sei danach in sie eingedrungen.

Die Geschädigte habe nach dem Geschlechtsverkehr stark aus der Vagina geblutet. «Die Wunde muss durch die Penetration entstanden sein.» Deshalb plädierte der Staatsanwalt auf einen Schuldsprdfdguch wegen Vergewaltigung. Der Syrer soll mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren bestraft und zudem zehn Jahre des Landes verwiesen werden.

