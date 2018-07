Erholungsort für Daheimgebliebene

Der vor den Toren Zürichs gelegene und politisch zu Zürich-Affoltern und Regensdorf gehörende Katzensee erfreut sich bei den Daheimgebliebenen grosser Beliebtheit. Denn wer diesen Sommer nicht in die Ferien vereist, den kann ein wortwörtlicher Katzensprung an den Katzensee ebenso in Ferienstimmung versetzen.

Alles, was es dazu braucht, sind – neben dem Besuch des Seebads und den Badeutensilien – ein paar Stunden Zeit, um im «Paradiesli» anzukommen, sagt etwa die treue Seebadbesucherin Ruth Geiger aus Neuaffoltern. Auf ihren Schwimmtouren entdecke sie auf der dem Seebad gegenüberliegenden Seite regelmässig seltene Vögel. Denn der Zwergreiher oder der flinke Eisvogel liebe das Dickicht des Schilfs. Und davon gibt es um den Katzensee genügend. Kürzlich sei ihr sogar eine Wasserschildkröte zwischen den Beinen hindurchgeschwommen. Auch Frühaufsteherin Heidi Hausegger liebt ihren Katzensee. «Ein Kraftort zum Auftanken», schwärmt die Urdorferin.

Durchs Band erfreut sich die kunterbunte Besucherschar an der grosszügigen Liegewiese, am Kinderspielplatz oder der kleinen FKK-Zone mit eigener Badestelle. Fabio ist erst zwei Jahre alt, doch als imaginärer Delfin darf er sich ruhig wie ein «Grosser» fühlen. Vor allem das nur knöcheltiefe Wasser beim Einstieg in den Katzensee verleihe dem Dreikäsehoch wahrlich «Flossen», sagt seine Mutter. Da kann man auch getrost die zwei Jahre ältere Schwester Elisa oder sogar die Mutter als anspritzbares Objekt gebrauchen.

Ein weiterer kleiner Draufgänger ist der siebenjährige Alex aus Zürich-Seebach. Was er in seiner Freizeit als Taekwondo-Kämpfer an Fusskicks und Drehungen praktiziert, kann er vom Steg aus problemlos und völlig ungefährlich demonstrieren. Zurück auf dem Trockenen gibt es gleich eine Partie «Uno» mit Mutter Ina.

Frische Früchte als Snack

Vor dem Kiosk geht es etwas beschaulicher zu und her. Nach dem Sprung ins 26 Grad warme Wasser gönnen sich der freischaffende Tenorsänger Walter Kirchmeier und seine deutsche Begleiterin Margret Varga einen Kaffee. «Margret schwimmt wie eine Seelöwin», erzählt der Sänger, der für seine spontanen Gesangseinlagen im Seebad bekannt ist. Jeden Mittwoch sei er mit ihr im Bad anzutreffen, bevor es ihn im Herbst in seine Wahlheimat Madagaskar ziehe.

Eine vitaminreiche Erfrischung ist im kulinarisch üppig gefüllten Picknickkorb der Familie Dönni aus Oerlikon zu finden. Geschickt legt Mutter Porntip, die ursprünglich aus Thailand stammt, die Früchte – darunter Mango, Pfirsich oder Melone – so auf das Picknicktuch, dass ein Farbenspiel entsteht. Vater Herbert braucht derweil dringend eine Abkühlung. Und das geht am besten mit seinem Töchterchen Jasmine.

Keinen Zugang zur Seebadi haben hingegen die vierbeinigen Fellnasen. Doch speziell für Hunde und auch Pferde gibt es auf dem Weg zur Seebadi einen inoffiziellen Badestrand für die kleinen und grossen Begleiter des Menschen. Auch ihnen tut ein bisschen Abkühlung gut. Golden-Retriever-Hündin Xamira könnte davon ein Lied singen, denn sie springt wie ein Pfeil ins Wasser, wenn Frauchen Christa Knöpfli aus Regensdorf einen Ball ins kühle Nass wirft. Doch das Singen wird heute lieber dem badenden Tenorsänger überlassen.

Infos: Das Seebad Katzensee hat noch bis zum 10. September 2018 jeden Tag jeweils von 9 bis 11, bei gutem Wetter bis 20 Uhr geöffnet. Eintritt gratis. Es gibt keine Badeaufsicht, nur einen Sanitätsposten. (Zürcher Unterländer)