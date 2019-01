Exkursion an den Katzensee um das Jahr 1900

Auf diesem Foto, das um 1900 herum entstanden ist, sieht man ihn (Dritter von links, mit gestreifter Badehose) mit einer Gruppe von Schülern oder Studenten bei einer Exkursion an den Katzensee. Knietief und nur mit Badehose bekleidet stehen die Männer im seichten Gewässer. Der Professor selber und seine Exkursionen waren bei den Studenten äusserst beliebt. In seiner Schrift «Zum Andenken an Professor Dr. Carl Schröter» schreibt etwa der ehemalige Student Arthur Uehlinger: «Es war diese unbestechliche Selbstlosigkeit, die jeden, der das Glück hatte, Schröter zu begegnen, ergriff und ihm in Treue verband. Ja, er forderte viel, doch nie für sich, und stets gab er mehr.»

Schröter, der im deutschen Esslingen geboren wurde, begann 1874 das Studium in Naturwissenschaften am Polytechnikum in Zürich. 1879 erhielt er den Lehrauftrag für die spezielle Botanik. In über 55 Jahren Forschungs- und Lehrtätigkeit, davon 13 Jahre im Ruhestand, hielt Carl Schröter unzählige Vorträge und veröffentlichte über 200 Schriften. Bis ins hohe Alter engagierte er sich auch im Naturschutz.

Wie es zum Foto kam und was der Professor seinen Studenten genau vermitteln wollte, bleibt ein Geheimnis. Möglich wäre, dass er über die Schwebeflora in den Seen dozierte. Zu diesem Thema veröffentlichte er 1896 nämlich ein Fachbuch. (mca) (Zürcher Unterländer)