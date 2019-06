Felswand könnte durch Parkhaus-Bau gesichert werden

Regensberg

Schule und Kirche präsentierten Rechnung

Mit einem Ertragsüberschuss von über 100'000 Franken schliesst die Rechnung der Primarschule Regensberg bei einem Aufwand von 1,2 Millionen Franken und einem Ertrag von 1,3 Millionen Franken. Das Eigenkapital beträgt neu 880'000 Franken. Schulpflegepräsident Martin Heusser nannte vier Gründe für dieses positive Resultat: «Tiefere Ausgaben bei der Sonderschulung und Minderkosten bei den Liegenschaften sowie ein Mehrertrag bei der Tagesschule und höhere Steuereinnahmen.» Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt.



Kirchenpflegepräsident Hannes Hinnen freute sich über die Anwesenheit von Liselotte Mahler als Visitatorin im Auftrag der Bezirkskirchenpflege. «Das ist eine Premiere», sagte er. Das Defizit der Rechnung beträgt etwas über 1000 Franken bei einem Aufwand von 249'000 Franken und einem Ertrag von rund 248000 Franken. Sie wurde einstimmig gutgeheissen.



Mit dem Projekt «Bänke raus» will man die Möglichkeit für eine freiere Gestaltung der Gottesdienste in der Kirche schaffen. «Wir haben eine Machbarkeitsanalyse in Auftrag gegeben», sagte Hinnen. Er wies auf den Zukunftstag vom kommenden Samstag, 15. Juni, hin, an dem von 9 bis 12.30 Uhr die Ideen für eine mögliche Fusion mit einer anderen Kirchgemeinde diskutiert werden. «Wir treten die Flucht nach vorn an und schauen, was dabei herauskommt», schloss Hinnen. (bag)