Festival setzte auf weniger Stände

«Streetfood»: Den Begriff kennt man mittlerweile von den zahlreichen Festivals, die in den letzten Jahren an den verschiedensten Orten des Landes aus dem Boden geschossen sind. Das Prinzip ist immer das gleiche: Auf der kurzen Distanz einer Strasse oder eines Platzes können die Besucher eine grosse Palette frisch zubereiteter Gerichte aus aller Welt geniessen.

In Dielsdorf waren es an diesem Wochenende am Street-Food-Park-Festival bei den 36 Anbietern vorwiegend thailändische Nudelgerichte, tibetische Momos, Currygerichte aus Asien, Lomitos aus Argentinien, Bubble Waffles, Piadinas, Fackelspiesse, Panzarotti oder Himalaya Waps Corn Sticks , die von süss bis salzig, von klassisch bis neu den Gaumen erfreuten.

«Das Highlight für mich war der Fisch vom Grill, den Néné in ihrem senegalesischen Afro- Food-Stand zubereitet hat», schwärmt Peter Wiederkehr aus Baden. Die strahlende Köchin und ihre beiden Djembe-Trommler verbreiteten eine fröhliche Stimmung im Nieselregen – auch dann, wenn nur wenige Besucher sich für ihr spezielles kulinarisches Angebot interessierten. Gute Miene zum bösen Wetter machte auch Valentina Nicoloso aus Düsseldorf, die ihre selbst gemachten Poffertjes anbietet. Sie beschreibt die Spezialität so: «Es sind Pfannkuchen nach holländischer Art mit Erdbeer-Bananen-Geschmack oder mit Apfel-Zimt- Aroma. Dazu gibt es viel Nutella.»

Raclettewetter

Nicoloso ist fast jedes Wochenende unterwegs zu einem Foodfestival und hält fest: «Der Erfolg istso wetterabhängig.» Und weil es auch am Samstag so kühl war, verliess sie kurz ihren Stand und ging um die Ecke, um sich bei Lydia Brunner mit einem feinen Trüffelraclette etwas aufzuwärmen. Die Zürcherin profitierte umsatzmässig von der kühlen Witterung, betont aber: «Raclette ist bei uns aber auch ein Sommerhit, besonders das mit den gesplitteten Baumnüssen im Käse.»

Kein Pferdefleisch im Angebot

Karl Chauvel bot Bokit, eine Poulet- und Fischspezialität ausGudeloupe, an und lieferte gleich auch die Geschichte des Gerichtes mit frittiertem Brot aus dem Jahre 1850 mit. Informationen der besonderen Art, wie sie bei «The Argentina Taste» zu lesen waren, müssten eigentlich alle Anbieter ihren Gästen mitteilen. Dort wurde darauf hingewiesen: «Über Zutaten in unseren Gerichten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können, informieren Sie unsere Mitarbeiter auf Anfrage gerne.»

Keine Probleme mit Nebenwirkungen waren beim Standvon Hello Fresh auszumachen. Gwendolin Mancuso verspricht: «Wir liefern unseren Kunden genau portionierte Kochboxen, die nur frisches Biogemüse und bestes Schweizer Fleisch enthalten.» Für diese neue Art von Einkaufen begeisterte sich Monika Lorenzoni aus Dielsdorf. Sie sagt: «Ich bin berufstätig und reite öfters auch Rennpferde, sodass ich nur wenig Zeit zum Kochen habe.» Für die Tierfreundin ist Pferde- und Fohlenfleisch ein Tabu und sie ist deshalb froh, dass auf der Pferderennbahn auch keines angeboten wird.

Standzahl drastisch reduziert

Event-Organisator Daniele Ficarazzi aus Stadel erklärt die Reduktion um die Hälfte der Stände gegenüber dem letzten Jahr so: «Weniger ist mehr. Trotz grossem Interesse haben wir primär auf Qualität gesetzt und nur 36 Anbieter zugelassen.» Er ist überzeugt, dass sich dies gegenüber anderen Food-Veranstaltungen abhebt und auszahlt. Ficarazzi will auch im nächsten Jahr das Food-Festival wieder in Dielsdorf durchführen, obwohl es auch ihm bewusst ist, dass sich in und um die grossen Städte eine Sättigung der Anlässe abzeichnet. (Zürcher Unterländer)