Fleisch mit Emotion verkaufen

Braucht eine Rindshuft wirklich eine Pfeffersauce? Wie viele Knoblauchzehen kommen in eine Lammkeule? Und kommt das Salz vor oder nach dem Braten ans Fleisch? Solche und andere Fragen soll der Kunde nicht googeln müssen, findet man bei Coop. In einer mittelgrossen Verkaufsstelle wie derjeningen, die der Grossverteiler gestern im Zentrum Regensdorf eingeweiht hat, soll der freundliche Herr an der Fleischtheke diese Beratung anbieten. «Die Leute wünschen sich heute ein Einkaufserlebnis», sagt der regionale Verkaufschef Jean-Claude Prosdocimo. Dazu gehört für ihn das persönliche Gespräch. «Essen und Kochen haben in der Gesellschaft heute wieder einen anderen Stellenwert als noch vor 15 oder 20 Jahren. Ein Metzger, der vor Ort gleich erzählen kann, wie man das Fleisch am besten zubereitet und welcher Wein dazu passt – das ist unser Ziel.»

Die Wand hinter dieser bedienten Metzgereiabteilung ist mit weissen Kacheln bestückt. Das Design ist Teil dessen, was Coop sein neues «Ladenbaukonzept» nennt. Es besteht aus einem wesentlichen Gestaltungsmerkmal: der Kulisse. Gleich im Eingangsbereich finden sich, wie bei Coop üblich, Früchte und Gemüse. An der Wand, quasi als Dekotapete, ist Holz angebracht, vielleicht den Kisten nachempfunden, die man gemeinhin mit dem Idyll von Feldarbeit und Landwirtschaft assoziieren möchte. Gleich gegenüber dann die Ecke mit dem Brot. Deren Kulisse besteht aus einer echten Backsteinwand, angelehnt an einen alten Steinofen. Bei einem Restaurant würde man da wohl schon von Erlebnisgastronomie sprechen.

Bei Bier und Wein ist der Hintergrund mit Kupfer gestaltet, was an die Kessel einer Brauerei erinnern soll. Ganz so konsequent zieht man das Konzept allerdings nicht durch, zumal die Nonfood-Abteilungen keine entsprechenden Spezialkulissen erhalten haben. Das neue Ladenbaukonzept hat im Unterland sonst erst der Supermarkt im Guss in Bülach Nord.

Rägimärt bleibt bestehen

Dass der Laden im Zentrum nun auf die doppelte Grösse angewachsen ist, biete dem Konsumenten grundsätzlich eine grössere Auswahl, sagt Prosdocimo. Das betreffe einerseits die Nonfood-Abteilung, aber auch die Palette an in- und ausländischen Wein- und Biersorten sei im Vergleich zu vorher deutlich breiter. Trotz des Ausbaus im Zentrum wird es in Regensdorf auch weiterhin zwei Coop-Standorte geben. Beim Supermarkt im Rägi Märt seien keine Änderungen geplant, sagt der Verkaufschef.