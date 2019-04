Flusswasser für Felder

Wer im Kanton Zürich die Wasserkraft von Bächen und Flüssen nutzen will, braucht dafür eine Konzession oder Bewilligung. So hält es das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft fest.

Eine solches Gesuch hat nun die Aquapool Genossenschaft Steinmaur eingereicht. Sie will an der Glatt, bei der ARA Au in Niederglatt, eine Wasserfassung mit Pumpwerk bauen sowie bis zu 3833 Liter pro Minute aus der Glatt entnehmen können.

Hinter dem Gesuch steht der Genossenschaftspräsident und Obstbauer Markus Elliker: «Wir wollen das Glattwasser für die Bewässerung unserer Kulturen verwenden: Obst, Beeren und Gemüse», erklärt er. Die 26 Genossenschaftsmitglieder sind zwischen Niederglatt, Stadel und Bachs verteilt.

Trinkwasser schützen

«Für uns macht es keinen Sinn, wenn Trinkwasser erst vom Zürichsee 30 Kilometer weit nach Steinmaur transportiert wird. Trinkwasser soll vermehrt geschützt werden. Da kamen wir auf die Idee, auf Flusswasser zu setzen.» Es handle sich beim Konzessionsgesuch um den ersten Schritt eines Generationenprojekts. Ein weiterer Schritt – das Leitungssystem – werde vor allem Steinmaur betreffen. Wer gegen das Gesuch Einsprache erheben will, kann dies noch bis 13. Mai tun. Bis dann liegen die Pläne bei der Niederglatter Gemeindeverwaltung auf.