Frau verhaftet und Giftköder sichergestellt

Die Polizei erhielt am frühen Dienstagnachmittag einen Anruf einer Frau aus Dielsdorf, die eine schockierende Beobachtung gemacht hatte: Sie bemerkte eine Person beim Auslegen von Giftködern. Die Polizei sei daraufhin sofort ausgerückt, wie sie in einer Mitteilung schreibt, und habe eine 58-jährige Frau an ihrem Wohnort verhaftet.

In der Wohnung der 58-Jährigen fand die Polizei weitere Köder. Bisher ist der Polizei ein Fall bekannt, als eine Katze einen mit Rattengift versehen Köder nach Hause brachte, diesen jedoch nicht gefressen hatte. Wo und wie viele Köder allenfalls noch ausgelegt sind, ist unbekannt. Die Polizei rät Tierhaltern, ein spezielles Augenmerk darauf zu haben, dass ihre Vierbeiner nichts vom Boden aufnehmen.

Die verhaftete Schweizerin wird sich wegen Vergehen gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen.

(mcp)