Friedhofverband Dällikon-Dänikon wird neu organisiert

Das Dälliker und Däniker Stimmvolk hat den Friedhofverband Dällikon-Dänikon aufgelöst und durch einen Anschlussvertrag zwischen Dällikon als Trägergemeinde und Dänikon als Anschlussgemeinde ersetzt. Dafür waren zwei Abstimmungen nötig. Beide Vorlagen wurden in beiden Gemeinden deutlich angenommen. Der Auflösung des Friedhofsverbands stimmten in Dänikon 429 Stimmberechtigte zu, 20 waren dagegen. Für den neuen Anschlussvertrag votierten 434 Personen, 15 sagten nein. In Dällikon stimmten 751 für die Auflösung des alten Vertrags, 46 waren dagegen. Zum neuen Vertrag sagten 769 Ja, 35 Nein. Die Stimmnbeteiligung lag in Dänikon bei knapp 42, in Dällikon bei gut 34 Prozent.

Durch den Anschlussvertrag kann Dänikon den Dälliker Friedhof im gleichen Masse wie bisher mitbenützen. Der neue Vertrag tritt per 1. Januar 2020 in Kraft. (red)