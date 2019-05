Frost macht Winzern zu schaffen

In der Nacht auf Montag wurde es praktisch in der gesamten Schweiz eisig kalt. Die späte Winterrückkehr und der damit verbundene Schneefall brachen Rekorde. Gemäss Meteo Schweiz fiel in St. Gallen und in Bern um diese Zeit im Jahr noch nie so viel Schnee. Und sogar Teile des Südtessins waren von Bodenfrost betroffen. Besonders die Winzer bangen daher um ihre Pflanzen. Denn die Reben vertragen derzeit keine Temperaturen unter null Grad.

Das Jahr 2017 hat sich ins Gedächtnis gebrannt

Spätestens seit dem Jahr 2017, in dem zwei Frostnächte Ende April fast den kompletten Jahresertrag vernichteten, sind die Winzer noch mehr auf der Hut. Auch Andreas Schwarz, Winzer in Freienstein, musste damals erhebliche Ernteausfälle verkraften. Und dies, obwohl Schwarz bereits damals diverse Vorsichtsmassnahmen getroffen hatte – beispielsweise hat er in seinen Rebfeldern rund achtzig kleine Pelletfeuer entfacht.

«2017 sind uns fast alle Reben erfroren.» Er habe zwar noch ­Reben mit einem neuen Schnittsystem gehabt, die noch einmal getrieben hätten. «Bei denen mussten wir glücklicherweise nur fünf Prozent Einbusse hinnehmen.» Doch bei den Sorten mit dem herkömmlichen ­Schnittsystem starben alle Pflanzen ab.

«Bis jetzt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Aber man sieht den Schaden noch nicht überall.»Andreas Schwarz, Winzer aus Freienstein

Obwohl er seither das neue System bei Jungpflanzen einsetzt, besitzt er noch immer ­viele Reben mit einem traditionellen Schnitt. Er versucht daher alles, um seine Pflanzen bestmöglich vor dem Frost zu schützen. «Bei den Frostsenken werde ich heute noch das Gras tiefer schneiden», sagte Schwarz am Montag. Dadurch werde die kalte Luft rund 30 Zentimeter tiefer am Boden entlangfliessen und die untersten Knospen hoffentlich verschonen.

In den Frostlagen rechnete er nach der Nacht auf Montag bereits mit zehn Prozent Verlust. Dennoch war er optimistisch: «Bis jetzt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Aber man sieht den Schaden noch nicht überall.» Er glaubte aber auch, dass es in der Nacht auf Dienstag noch mehr Schäden geben könnte. An den gefährdeten Standorten hat er deshalb Wärmekerzen aufgestellt. «Aber das Weingut hat eine Grösse von rund sechs Hektaren. Da kann ich nicht überall gleichzeitig Feuer entzünden.»

Je höher am Hang, desto weniger Schäden

Schwarz war daher noch damit beschäftigt, überall den Boden aufzuhacken, damit die kalte Luft an den Stöcken vorbeifliesst und besonders die jungen Reben noch etwas von der Bodenwärme profitieren können.

Anders sieht es in Boppelsen aus. Weinbauer Cees van Rijn hat keine besonderen Massnahmen ergriffen, um die Reben zu schützen. Er berichtet, dass es bei ihnen bisher keine sichtbaren Schäden gegeben habe. «Wir haben unsere Reben relativ hoch am Hang. Je höher am Hang, desto weniger Bodenfrost.» Denn die kalte Luft ziehe an den Reben vorbei ins Tal. Daher seien besonders die Weingüter von Bodenfrost betroffen, die sich in Mulden befänden. Trotzdem war sich auch Van Rijn am Montag noch nicht sicher, ob es seine Reben unbeschadet in den Sommer schaffen. «Es wird noch einmal kalt. Und es kommt auf viele verschiedene Faktoren an, ob die Pflanzen letztlich Schaden nehmen oder nicht.» Er hoffte daher, dass die Wolkendecke noch etwas bleibt, sodass es in der Nacht nicht zu stark abkühlt. «Ich bin trotz der guten Lage gespannt, wie sich die Situation noch entwickelt.»

Helikopter kommen diese Jahr keine zum Einsatz

2017 haben die Winzer in Freienstein gar über einen Helikoptereinsatz nachgedacht, um die Reben vor dem Frost zu bewahren. Denn der Helikopter würde bei einem Flug über die Felder die Luft in Bodennähe aufwirbeln und warme Luft nach unten drücken. Doch wegen der Wetterlage habe der Helikopter damals in rund 300 Meter Höhe fliegen müssen – zu hoch, um die Luft am Boden zu verwirbeln. Dieses Jahr wäre das gegangen. Doch die Kältewelle kam zu kurzfristig, als dass ein Einsatz hätte geplant werden können. (Zürcher Unterländer)