Furttaler Schülerinnen wagen den Sprung ins Geschäftsleben

«Fire Cone» steht auf ihren T-Shirts und so heisst auch die Firma, welche drei Gymnasialschülerinnen aus dem Furttal gegründet haben. Melanie Staubli und Nina Eggenschwiler aus Dänikon sowie Carina Aschwanden aus Otelfingen besuchen gemeinsam die Kantonsschule Nord in Oerlikon mit Profil Wirtschaft und Recht.

Bevor sie die Matura absolvieren, müssen sie ihr erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dazu dient ihnen die Gründung ihrer ersten Firma. Schützenhilfe erhalten sie von der Non-Profit Organisation Young Enterprises Switzerland (YES). Nach 12 Monaten prämiert diese jeweils die nachhaltigsten und gewinnbringendsten Mini-Unternehmen.

Für die drei Furttaler Schülerinnen hiess es deshalb, zuerst etwas zu finden, das sich gut an den Mann bringen lässt. Mit vier weiteren Schulkameradinnen prüften sie Produkte wie Bio-Müesli oder Etuis aus gebrauchten Jeans. Schliesslich seien sie «irgendwie» über eine Internetsuchmaschine auf Feuer, dann auf Cheminée und so auf Anzündwürfel gestossen und hätten sich relativ schnell auf dieses Produkt geeinigt. Für die Projektgruppe war klar: Eine umweltverträgliche Alternative zu den gängigen Anzündwürfeln musste her. So entstand ihre Firma «Fire Cone», abgeleitet aus dem englischen Wort «fircone», was Tannzapfen heisst. Die Schülerinnen wählten jedoch Föhrenzapfen als Rohprodukt, weil diese beim Trocknen schön aufgehen und sich daher besonders gut bearbeiten lassen.

Vom Roh- zum Fertigprodukt mit wenigen Handgriffen

CFO des jungen Unternehmens ist Melanie Staubli, als COO tritt Carina Aschwanden auf, während Nina Eggenschwiler für das Marketing zuständig ist. Im Däniker Anna Stüssi Haus erklärten die Drei das Produktionsverfahren, denn sie durften die Infrastruktur des Dorfvereins Bifang für das Kerzenziehen benutzen. «Wir sammeln die Föhrenzapfen selber», sagte Nina Eggenschwiler. «Dabei machen wir keinen Unterschied zwischen kleinen und grossen Zapfen, denn unserer Nachhaltigkeitsprogramm verlangt, dass wir den Rohstoff eins zu eins aus der Natur holen.» Dann zeigte sie, wie sie mit einem Kerzendocht den Föhrenzapfen umwickelt und anschliessend in farbiges Paraffin-Wachs tränkt. Etwa zwei Zentimeter Docht müssten unten hervorschauen, erzählte sie dabei, damit man die Zapfen auch gut anzünden könne. Bienenwachs sei als biologischer Bestandteil ökologischer, aber viel teurer im Einkauf, erklärte sie weiter. «Je nach Zapfenbeschaffenheit ist ein weiteres ‹Wachsbad› nötig.»

1000 Stück davon haben die Schülerinnen bereits Ende Oktober produziert. Ein 9er Säcklein kostet 12 Franken. Stolz sind sie auf ihren ersten externen Auftrag: Die Stiftung Vivendra Wehntal produzierte für sie in ihrer eigenen Werkstatt weitere 2000 Stück.

Partizipationsscheine tragen das Mini-Unternehmen

Als Startkapital für «Fire Cone» dienen Partizipationsscheine. 120 davon à 15 Franken sind im Umlauf. Ziel der Jungunternehmerinnen ist es, auf Ende des Projekt-Geschäftsjahres, welches im Juni 2018 mit dem Wettbewerb von YES endet, den «Aktionären» ihr investiertes Geld zurückzuzahlen.

Gleichzeitig endet damit auch das erste in die Realität umgesetzte Geschäftsmodell der Gymnasiastinnen. Danach besteht für sie die Möglichkeit, ihr Mini-Unternehmen in eine AG oder GmbH umzuwandeln. Doch die drei Furttalerinnen wollen das Projekt beenden, um sich ganz auf ihre Matura und das Studium vorzubereiten. Bis dahin sind die «Fire Cones», darunter die Weihnachtsedition «Burning Christmas Tree», am Regensdorfer Weihnachtsmarkt vom 25. November erhältlich. (Zürcher Unterländer)