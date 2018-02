«Futsal ist attraktiver als Fussball»

Manch einem Fussballspieler friert es diese Woche die Zehen ein. Es ist sogar so kalt, dass Spiele und Trainings abgesagt werden müssen. Hier haben es die Futsalspieler — auch Hallenfussballer genannt — um einiges besser. Sie können, unbeeindruckt von der russischen Kältepeitsche, in der geheizten Halle trainieren. So auch die Futsal Organisation Lachenzelg, die im gleichnamigen Schulhaus in Höngg beheimatet ist. Neben zwei Aktivmannschaften trainiert dort zurzeit auch ein Team, das lediglich aus Afghanen besteht, die noch nicht lange in der Schweiz leben.Am Freitagabend treffen sich die Teams zu einem internen Freundschaftsspiel. Es treten gegeneinander an: die Futsal Sélection Lachenzelg und der FC Afghanistan. Kurz nach Anpfiff zeigt sich: Bei der Nummer 10 der Afghanen lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Technisch brilliant, schnell im Antritt, schnörkellos im Abschluss. Einzig das Auge für seine Mitspieler fehlt dem 21-jährigen Hassan in manchen Spielsituationen. Trotzdem nennen ihn seine Mitspieler liebevoll «Profi». Das fussballerische Können des jungen Afghanen, der im Iran gelebt hat, kommt nicht von ungefähr: «Ich habe im Iran bei einem Profiklub gespielt. Dort trainierten wir dreimal pro Woche», erzählt er in gebrochenem Schriftdeutsch. Der Stürmer habe schon immer Fussball und Futsal gespielt. «Mir gefällt beides gut.» Seinen Traum, eine Profikarriere hinzulegen, hat er noch nicht aufgegeben. Er absolvierte gar ein Probetraining bei den Grashoppers in Niederhasli. «Sie haben mir ein Angebot gemacht. Ich musste es leider ablehnen», sagt Hassan. Viermal Training in der Woche und der umständliche Weg nach Niederhasli seien für ihn nicht zumutbar.

Hassan lebt seit zwei Jahren in der Schweiz. Als Afghane war er im Iran ständiger Gefahr ausgesetzt. «Ich wurde auf meinem Schulweg immer angegriffen», sagt er. Darum hofft der Fan von Lionel Messi und dem FC Barcelona, dass er in der Schweiz bleiben darf. «Es gefällt mir hier.»

Der strenge Trainer den alle mögen

Das im Lachenzelg Futsal gespielt wird ist dem Watter Hurti Wiedmer zu verdanken. Er hat zwei Teams zusammengestellt, die er immer Freitags trainiert. Wiedmer legt viel Wert auf Disziplin und Anstand. Da gibt es auch mal einen Rüffel, wenn man die falschen Socken trägt oder zu spät zum Training erscheint. «Ich bin ein strenger Trainer», sagt Wiedmer. Die Spieler schätzen das jedoch und geben immer vollen Einsatz, ohne das der Spass zu kurz kommt. Der Altersdurchschnitt bei der Futsal Organisation Lachenzelg liegt bei 24 Jahren. «Ab 15 Jahren kann jeder mitmachen.» Für Wiedmer ist klar: Futsal hat mehr zu bieten als Fussball. «Es ist technisch, körperlos und schneller, wodurch die Spiele attraktiver sind.»

Mit dem FC Afghanistan coacht der Watter nun eine dritte Mannschaft. Die Fussballer, die noch nicht lange in der Schweiz leben, liegen ihm besonders am Herzen. «Sie waren anfänglich sehr zurückhaltend. Als sie mein Vertrauen spürten, war ich aber ab sofort einer von ihnen.» Wiedmer ist begeistert vom unglaublichen Kämpferinstinkt, den die Afghanen besitzen und würdigt ihr anständiges Verhalten gegenüber ihm, den Mitspielern und Gegnern.

«Ich warte noch auf die Antwort der Regierung»

Die Nummer 11 im Team der Afghanen trägt Nematollah (21). Er ist gross und kräftig. Die perfekten Voraussetzungen für einen Innenverteidiger. «Immer wenn ich einen Ball am Fuss habe macht es mir Spass.» In Afghanistan hat er nicht im Verein gespielt. «Ich spielte mit Freunden und Nachbarkinder auf einem Sandplatz», erzählt der 21-Jährige. Deshalb hat er den Traum, Fussballprofi zu werden, aufgegeben. «Mit 21 Jahren ist es zu spät für eine Profikarriere. Ausserdem habe ich anderes zu tun.» Dazu gehört die Sprache in der Schweiz zu lernen. Beruflich hat Nematollah nämlich grosse Ziele: «Ich will Informatiker werden.» Wie sein Teamkollege Hassan lebt auch er seit zwei Jahren in der Schweiz. «Ich glaube ich darf hier bleiben. Ich warte aber noch auf die Antwort der Regierung.» ()