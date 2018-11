Gedanken an Weihnachten nehmen zu

Am Nachmittag sitzt Rudolf «Ruedi» Jacoby auf einer Festbank vor dem Fonduezelt und schaut sich um. «Deutlich mehr Menschen als im vergangenen Jahr, und deutlich weniger Wind», sagt der Präsident der organisierenden IG Weihnachtsmarkt Regensdorf, blinzelt in die Sonne und schmunzelt.

Vermutlich denkt er jetzt zurück an die Ausgabe 2017, an der wegen einer Sturmwarnung die Stände erst verspätet aufgestellt wurden. Am letzten Samstag ist das total anders. Der Weihnachtsmarkt läuft rund. Besucher, Aussteller und eben auch Präsident Jacoby machen einen glücklichen Eindruck.

Weihnachten mit Surfpark

88 Stände zeigen eine bunte, leuchtende, glitzernde und duftende Vielfalt. Jacoby berichtet, dass die Anfragen der Marktfahrer zahlreich waren. «Wir mussten sogar 15 Bewerbern, überwiegend aus dem Gastrobereich, absagen. Leider. Das tat uns weh. Aber wir müssen schauen, dass der Platz reicht und das Angebot möglichst vielfältig ist», erzählt er. Neben ihm klopfen drei Männer im Freien einen Jass. Unweit des Fonduezelts fahren Kinder auf bunten Tieren auf dem Karussell. Ein paar Schritte weiter stehen die Menschen vor dem Infostand des Waveup-Vereins.

Am 25. März stimmen die Regensdorfer über die Umzonung für den Bau des Surfparks ab. «Man ergreift jede Möglichkeit sich zu informieren, Fragen zustellen und vor den Visualisierungen stehen die Menschen Schlange», sagt Waveup-Präsident Pascal Brotzer. Die grosse Akzeptanz die dem Projekt entgegengebracht wird, versetzt den jungen Mann in Weihnachtsstimmung. Jedenfalls strahlen seine Augen beim Wort «Surfpark» mit denen der Kinder auf dem Karussell um die Wette.

Mit Herz- und anderem Blut

An den Verkaufsständen bieten die Händler von nah und fern ihre grösstenteils selbst hergestellten Artikel an. Pfeffermühlen, Plätzchen, handgestrickte Mützen und Socken kann man kaufen. Gestecke aus Tannenästen, Strohsternen und Kerzen sind der Renner. Vor seinem Stand sitzt Theo Ferrari. Er hat Getränkedosen geköpft, in Fransen geschnitten und flechtet jetzt Teelichthalter daraus. Filigran und federleicht sind diese. Doch hinter den Unikaten steckt nicht nur Herzblut. Auf hartnäckige Anfrage verrät der Eglisauer nämlich, dass er sich beim Flechten mehr als einmal die Finger am scharfen Material geritzt habe.

Am Nachmittag spielt der Musikvereins Regensdorf mit Jugendblasorchester unter anderem «White Christmas», und Kinder reiten auf Ponys dem Sonnenuntergang entgegen. Zu dieser Zeit schicken auch die hölzernen Instrumente der Alphorngruppe Altburg ihre Klänge über den Zentrumsplatz. Die Temperaturen sind frühlingshaft und so spielen vier der fünf Bläser «oben ohne». Nur der 83-jährige Otti Schindler hat sich seine Zipfelkappe über die Ohren gezogen. Am Abend könnten die Temperaturen ja sinken.

Jäger mit Feuer

Und tatsächlich. Nach Sonnenuntergang wird es empfindlich kühl. Das Zelt in welchem die Frauen der Regensdorfer abc-daycare Kinderkrippe und Hort die Kids der Marktbesucher zweisprachig gehütet haben, leert sich. Draussen sieht man Menschen mit Tüten gefüllt mit heissen Esskastanien in den klammen Fingern.

Jetzt sucht man sich einen Platz am Feuer der Jagdgesellschaft Regensdorf-Watt. An deren Grill brutzelt die Wildsaubratwurst und der Reh-Burger. Jägertee und Wildsau-Bier fliesst in Strömen. Auch das Fonduezelt füllt sich, denn bald wird Alleinunterhalter Charly auf dem handgeknüpften Perser seiner improvisierten Bühne für Stimmung sorgen. (Zürcher Unterländer)