Gefühle begleiten den Verstand zur Vernunft

Hans Hässig, Mitgründer des «Philosophe», scherzte: «Als wir dem Anspruch nach philosophischem Denken gerecht werden wollten, hat uns Eva Schiffer gleich zu Beginn in höhere Sphären gehoben.» Schiffers Betrachtungen fassen die Erkenntnis aus dem Werk von Martha Nussbaum zum Thema «Was Liebe weiss» zusammen. Nussbaum vertritt eine rationale Optik, welche die Emotionen einbezieht, ihnen sogar einen eigenen Erkenntniswert zuschreibt. Schiffer ergänzt: «Gefühle sind kognitiv, sie helfen uns, dass wir uns in uns selbst und in der Welt besser auskennen.»

Lachen erwünscht

Alle Gefühle, so führt sie aus, verdienen es, dass man sie anhört. Selbst Wut oder ganz besonders Neid. «Es ist doch interessant, darüber nachzudenken, was man anderen Menschen nicht gönnen mag und warum.» Sie zitiert Hannah Arendt (1906 bis 1975). Diese plädierte dafür, dass das wieder «aufgetaut» werden müsse, was die Sprache in erstarrten Begriffen eingefroren habe.

Das Lachen wirbelt alles Bestehende durcheinander, das kann von grosser Wichtigkeit sein.Eva Schiffer

Und sie bringt dies in Verbindung mit der «Aufruhr des Denkens durch das Gefühl» von Martha Nussbaum, das etwa im Lachen gipfelt: «Das Lachen wirbelt alles Bestehende durcheinander, das kann von grosser Wichtigkeit sein.» Imagination und Vorstellungskraft seien auch beim Denken und Handeln gefragt – darüber habe schon Immanuel Kant (1724–1804) geschrieben.

Obwohl Emotionen eher etwas Leibliches seien und Kognition etwas Geistiges, habe auch Gustave Flaubert in seinem Roman «L’éducation sentimentale» (1869) die sinnvolle Vernetzung von beidem erkannt.

Keine Schwarzweissmalerei

Philosophie als Lebenskunst knüpft zwar an alte Fäden an, spinnt diese aber weiter. Wichtig sind dabei das Horchen in die Stille, die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, welche verbietet, in Gegenpolen zu denken, sondern auch die «Schnittmenge» spürt. Fazit: Die Vernunft als Überbegriff sucht nach dem Sinn, der Verstand nach dem Wissen. Die Gefühle sind dabei mehr als Impulse und helfen mit, die Würde unseres Menschseins zu finden und zu erhalten.

In der folgenden Diskussion jongliert die Philosophin mit zahlreichen Fragen. Zum Fremdenhass: Ist dies ein Trieb aus tiefster Angst? Zu Wutausbrüchen, Aggressionen, die wie ein Flächenbrand wüten können, oder zur Depression, die unfähig macht, zu reagieren. Auch von den starken Gefühlen der Kinder wird gesprochen, von später gestauten Gefühlen, von der Angst, sie zu zeigen, und der Schwierigkeit, diese annehmen zu können.

Eva Schiffer lobt schliesslich die Kraft und das Mysterium der Narration, des Geschichtenerzählens. «Welches Glück! In der Erzählung sehen wir neue Zusammenhänge, können uns erkennen und einbringen. Ich lese jeden Abend vor dem Einschlafen noch eine Geschichte.»