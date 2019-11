Gemeinde betreut ab 2020 Asylwesen

Der Gemeinderat genehmigte im Bereich Asylwesen eine Stelleplanerhöhung per 1. Januar 2020 um 200 Prozent. Die Kosten für die externen Anbieter fallen so ab 1. Januar 2020 weg. Denn bisher wurde die Betreuung der Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländer von der ORS AG wahrgenommen. Diese hat den Vertrag mit der Gemeinde Regensdorf per Ende 2019 gekündigt und eine neue Offerte und einen neuen Vertrag vorgelegt.

Vor- und Nachteile abgewägt

Aufgrund der Kündigung und der damit verbundenen Kostensteigerung wurde die zukünftige Organisation des Asylwesens im Gemeinderat grundsätzlich diskutiert. Dabei stützet man sich auch auf das Grobkonzept «Asylwesen Regensdorf», welches die Abteilung Soziales erstellt hat. In diesem werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen zukünftigen Lösungsvarianten sowie der Kostenvergleich detailliert ausgeführt.

Hervorgehoben wird im Konzept neben den finanziellen Aspekten auch die erhöhte Nähe und Präsenz zum Asylwesen im Fall einer In-House-Lösung durch die Gemeinde. Es könne so eine deutliche Qualitätssteigerung erreicht werden. Das Grobkonzept wurde vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen. (red)