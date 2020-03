Gemeinden wollen keine Leute am Schalter

Ein Baugesuch einreichen, die Frist für die Steuererklärung verlängern, sich auf der Gemeinde anmelden oder bloss Marken für die Sperrgutabfuhr kaufen. Auf Gemeindeverwaltungen herrscht viel Publikumsverkehr. Doch dieser ist seit Montag eingeschränkt. Gemäss Empfehlungen des kantonalen Gemeindepräsidentenverbands öffnen die Schalter in den meisten Gemeinden nur noch während zwei bis drei Stunden am Vormittag. So will man die Übertragung von Viren vermeiden.

In Bülach zum Beispiel sind die Schalter noch zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Mitarbeitende mit intensivem Kundenkontakt – etwa bei den Einwohnerdiensten – werden mit Plexiglasscheiben geschützt. Immer mehr Schalter werden entsprechend ausgerüstet. «Es gilt: so wenig Kontakt wie möglich», betont Stadtschreiber Christian Mühlethaler. Die Mitarbeitenden achten darauf, dass sich Kunden beim Warten nicht zu nahe kommen.

Viele unnötige Besuche

Obwohl bereits ein Grossteil der Dienstleistungen telefonisch oder digital erbracht werden kann, sei das noch nicht ganz überall möglich, erklärt Mühlethaler. So wird zum Beispiel Geld an Asylsuchende und Sozialhilfebeziehende persönlich ausgezahlt. Doch in den ersten Tagen erschienen auch viele andere Kunden an den verschiedenen Stellen der Stadtverwaltungen. «90 Prozent hätten ihre Bedürfnisse auch gut per Telefon oder E-Mail erledigen können», sagt der Stadtschreiber. Die Belastung der Verwaltung sei zurzeit gross. Etwa 10 Prozent des Personals sei krank oder gehört zur Gruppe der gefährdeten Personen. So viele wie möglich arbeiten von zu Hause aus.

Der Bülacher Stadtrat werde demnächst über ein kommunales Unterstützungspaket wegen wirtschaftlicher Auswirkungen entscheiden, teilt Stadtpräsident Mark Eberli mit.«Das lokale Gewerbe liegt mir sehr am Herzen.»

In Opfikon geht man sehr ähnlich mit der Krise um. Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel habe man noch aus Zeiten der Vogelgrippe und Schweinepest, sagt Stadtschreiber Willi Bleiker. Die Mitarbeitenden würden die Flächen regelmässig mit desinfizierendem Reinigungsmittel putzen.

Die reduzierten Öffnungszeiten hätten aber dazu geführt, dass sich die Besucherzahlen in den drei Stunden am Morgen konzentriert hätten, sagt Bleiker. «Wir mussten einige Kunden bitten, draussen zu warten statt im Warteraum.» Die Stadt bittet auf der Website darum, die Verwaltung nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Man sei nun kulanter, wenn jemand die Fristen für eine Anmeldung oder so nicht genau einhalte, versichert der Stadtschreiber. «Es gibt nicht gleich eine Busse.»

Stadthäuser geschlossen

Rigorosere Massnahmen haben Kloten und Wallisellen getroffen: Beiderorts bleiben die Verwaltungsgebäude geschlossen. «Wir hatten letzte Woche noch Kunden hier, die krank waren und husteten», begründet Klotens Kommunikationsleiterin Sonja Gartmann den Entscheid. Nur wenn es nicht anders geht, dürfen Personen auf Terminvereinbarung hin noch persönlich vorbeikommen.

In Anbetracht der speziellen Nähe zum Flughafen müsse man in Kloten sogar von einer «extrem ausserordentlichen Lage» sprechen, schreibt Stadtpräsident René Huber in seiner Botschaft an die Bevölkerung auf der Website. Auch die Klotener Behörden machen sich Gedanken über ein Unterstützungspaket für kommunale Institutionen und Gewerbe, die von drastischen Auswirkungen betroffen sein könnten. Bereits jetzt sind beim Sozialamt vermehrt Anträge auf Unterstützung eingegangen, vorwiegend vonseiten Selbstständigerwerbender, die nun keine Aufträge mehr erhalten.

Die meisten Gemeinden haben auf ihren Websites Not-Telefonnummern aufgeführt, an die sich die Einwohnerinnen und Einwohner bei Fragen und Anliegen wenden können. Zudem findet man Informationen darüber, welche Aktivitäten und Angebote abgesagt oder aufrechterhalten werden. Allerorts sind auch spezielle Pandemie-Ausschüsse im Einsatz, die sich Gedanken machen, wie die bedürftigen Bevölkerungsgruppen in geeigneter Form informiert und unterstützt werden können.

Es sei beeindruckend, mit wie viel Flexibilität und Kreativität die Verantwortlichen der Stadt und der Schule die Herausforderungen angenommen haben, schreibt Klotens Stadtpräsident René Huber. «Ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation gemeinsam bewältigen können.»