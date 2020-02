Gemeinsam singen ohne Noten

Erwartungsvoll lauscht das Publikum am Samstagabend im Bistro Philosophe den ersten Klängen von Handharmonika und improvisierter Perkussion, dann den beiden Singstimmen, die dazukommen – dunkel und tief, hell und hoch.

Bald stimmen einige Gäste ein, und schliesslich summen alle mit. Erst mit Silben, dann mit einfachen Texten. Und welch Wunder: Das geht wirklich, leicht und mühelos und ohne Noten. Dann begrüsst Hans Hässig das Duo Duenda, das er schon zum vierten Mal eingeladen hat: «Es ist schon auf dem Miststock hinter dem Bauernhaus aufgetreten und hat uns begeistert.»

«Urquell neuer Kraft»

Karin Jana Beck, die zusammen mit Matthias Gerber das Duo bildet, erklärt: «Heute feiern wir Maria Lichtmess. Das Licht wird wieder heller, aber es wird auch kälter werden, deshalb das Lied aus Hawaii zum Fest der Stille.» Dazu passt auch der Liedtext: «Ich lausche dem Ruf meines Herzens, was immer es mir sagen will, und werde ganz tief in mir still.» Nun werden Wünsche erfüllt.

Die Bülacher Sängerin Amanda Seiler möchte «Du frogsch mi, wär i bi... » Ein schöner, alter und philosophischer Text der Berner Oberländerin Heidi Stucki, der gut ins Bistro Philosophe passt.

An der Bar werden allerlei Häppchen zum Wein oder Kuchen zu Kaffee und Tee angeboten. Die «Barkeeperin» Johanna Hort ist als Dielsdorfer Chorleiterin sehr zufrieden über das Mitwirken verschiedener Mitglieder. Anna Gfeller Specogna meint: «Ich singe gern und oft, sogar am Gericht in Bülach, wo ich arbeite.»

Dies bekräftigt Susanne Franklin aus Otelfingen: «Wann immer es geht, singe ich, das löst alle Spannungen.» Peter Schürmann, ehemaliger Gemeindepräsident aus Regensberg und seine Frau schätzen ebenfalls das gemeinsame Singen «als Urquell neuer Kraft».

Deshalb stehen alle bald wieder vierstimmig um das Duo Beck/Gerber und üben sich im «Zäuerle», dem Appenzeller Naturjodel. Während Karin Jana Beck aus vollem Herzen jodelt und jauchzt, dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrstimmig, aber nur mit ein bis zwei Tönen «gradhebe». Nun wird auch ein älterer Herr, der bis jetzt still geblieben ist, aktiv; seine Körperhaltung entspannt sich, er wirkt plötzlich lebendiger und strahlt.

Warum nur tönen alle zusammen so schön? Es liegt wohl an der Inbrunst, mit der sie alle singen, und an den eingängigen Melodien und einfachen Texte. Karin Jana Beck zeigt anfangs die Tonlage mit einer Hand an, mit der anderen spielt sie Akkordeon, und Matthias Gerber unterstützt die Männergruppe.

So ertappt man sich dabei, wie man die Augen schliesst und einfach geniesst. Selbst der CD-Verkauf von «Canta canta – singend Brücken bauen» mit 83 Liedern zum Mitsingen läuft locker, denn jeder bezahlt dafür, was er will. Dabei erfährt man auch, dass das sympathische Duo das Schweizer Sing- und Friedensprojekt Stimmvolk mitgestaltet hat.