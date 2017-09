Gewählt ist Cyril Fischer

Mit seiner Wahl wird Fischer die Nachfolge von Christina Steiner-Putzi antreten, die während rund 38 Jahren am Bezirksgericht Dielsdorf tätig war.Fischer ist im Gegensatz zu Janis, welcher wie Steiner-Putzi Mitglied der CVP ist, ein Parteiloser.

Ob dies den Ausschlag gab für das deutliche Resultat, ist offen. Jedenfalls erreichte Fischer auch in Janis’ Wohngemeinde Neerach 536 Stimmen, Janis selber nur 242. Fischer ist Jurist, arbeitet bereits seit über 15 Jahren am ­Bezirksgericht Dielsdorf und ist seit 2007 als leitender Gerichtsschreiber tätig. Er zeigte sich denn auch über seine Wahl sehr erfreut: «Es ist ein wunderbares Resultat», sagte Fischer am Sonntagnachmittag.

Seinem Gegenkandidaten dankte er für den fairen Wahlkampf und wünschte ihm alles Gute. Fischer tritt sein Amt im Februar an. (Zürcher Unterländer)