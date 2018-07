Glückliches Schweineleben unter freiem Himmel

Anscheinend sind Schweine nur rund acht Stunden pro Tag aktiv – die restlichen 16 Stunden verbringen sie schlafend und dösend. Wenn jedoch Fabio Müller und Landwirt Hans Gut auf der Schweinewiese nach dem Rechten sehen, dann lassen sich die Tiere auch mitten am Vormittag aus ihrem schattigen Schlafplatz hervorlocken. Sie stupsen die Besucher mit der Schnauze an und beknabbern Gummistiefel und Hosensäume.

Offenbar sind Schweine auch äusserst neugierig. Und jetzt, da sie schon wach sind, suhlen sie sich noch kurz im Wasserloch, das sie neben der Futterstelle gebuddelt haben. Platz dafür haben sie schliesslich genug: Auf der 26 Aren grossen Fläche leben derzeit nur zehn Schweine.«Im Schnitt rechnen wir mit fünfzehn Tieren pro Wiese», sagt Fabio Müller, Gründer und Chef der Firma «Mein Schwein».

Doch Rümlang ist ein neuer Standort, hier hat man etwas kleiner angefangen. Weitere Schweinewiesen unterhält die Organisation in Klein­andelfingen, Nürensdorf, Henggart und Weiningen. «Mein Schwein» liefert die Ferkel und die Infrastruktur, die lokalen Landwirte stellen das Land zur Verfügung und übernehmen die Fütterung und Betreuung.

«Wir sind unser eigenes Label»

Dank dieser Zusammenarbeit kann die Familie Gut im Rümlanger Weiler Chätsch das bisherige Weideland auf eine neue Art nutzen. Denn bis vor kurzem hielten Hans und Anneliese Gut Milchkühe, doch der Verlust von Pachtland und der tiefe Milchpreis haben sie dazu bewogen, die Milchwirtschaft aufzugeben. «Jetzt müssen wir neu starten», sagt Hans Gut. Die Familie setzt nun auf Ackerbau, Obst – und auf das zusätzliche Einkommen von Anneliese Gut, die auswärts einem Erwerb nachgeht. Die Schweinewiese ist eines von vielen Puzzleteilen, die den Fortbestand des Landwirtschaftsbetriebs sichern.

Kennen gelernt haben sich Fabio Müller und Hans Gut über die Mühle in Oberembrach, wohin Gut sein Getreide liefert und wo Müller das Schweinefutter herstellen lässt. «Es entspricht unserer Philosophie, das Futter regional zu beziehen», sagt der «Mein Schwein»-Geschäftsführer. Zugefüttert wird mit einem Gemisch aus Weizen, Gerste und Mais – «ohne Soja», wie Müller betont.

Einem Label gehört «Mein Schwein» nicht an. «Wir sind unser eigenes Label und geben uns unsere eigenen Vorgaben.» Pro Tier wird mit mindestens 250 Quadratmetern Land gerechnet – laut Müller ist das etwa dreihundertmal mehr als das für die Stallhaltung vorgegebene Minimum. Und die Schweine leben ganzjährig draussen. Unterschlupf finden sie in einer Schlafhütte, Schatten unter einem Baum. Im Alter von sieben Monaten werden die Tiere in die Metzgerei gebracht, und auch dabei setzt «Mein Schwein» möglichst auf die Region. Das sei aber nicht ganz einfach, sagt Müller. «Leider gibt es nicht mehr viele Kundenmetzger, wir haben nun jemanden in Illnau-Effretikon gefunden.»

Einige Monate im Voraus bestellen

Seit Fabio Müller vor zehn Jahren sein Projekt der Freilandschweinewiesen gestartet hat, konnte er das Angebot laufend ausbauen und neue Standorte hinzugewinnen. Vor allem in den letzten fünf Jahren habe die Nachfrage deutlich zugenommen. «Die Lebensmittelproduktion ist anonym geworden und alles wird abgepackt gekauft», erklärt er. «Da beginnen sich viele Leute Gedanken zu machen und wollen wissen, woher das Fleisch kommt.»

Besonders beliebt sei das Angebot von «Mein Schwein» bei Familien. «Man möchte den Kindern zeigen, woher das Essen kommt», sagt Müller. Wer bei ihm kauft, kennt die Herkunft des Fleischs. Allerdings muss der Konsument etwas Geduld haben, denn bestellt wird mehrere Monate vor der Lieferung – ein Viertel-, ein halbes oder ein ganzes Säuli, im Mischpaket. Erst wenn die meisten Tiere «vergeben» sind, kommt die Gruppe auf die Weide. Während der vier Monate, die sie dort verbringen, können sie jederzeit besucht werden. Zudem veranstalten die Bauern für die Kundschaft jeweils einen «Tag der offenen Schweinewiese».

Anneliese Gut freut sich auf diese Kontakte mit der Kundschaft: «So kann man den Leuten die Landwirtschaft näherbringen», sagt sie. Fabio Müller weiss aber auch, dass solche Begegnungen bisweilen emotional ablaufen können. Etwa wenn jemand ein Tier aus Mitleid freikaufen möchte. «Die Diskussionen, die dabei entstehen, sind gut», findet er jedoch und ergänzt: «Ich möchte, dass die Leute weniger Fleisch essen, dafür bewusst.»

Tatsächlich führt auch für die Rümlanger Freilandschweine kein Weg am Metzger vorbei, doch Müller betont: «Wenigstens kann man sagen, denen ist es gut gegangen.»

