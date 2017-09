Grosser Schaden bei Brand in Niederhasli

Um 16.30 Uhr ging am Sonntag bei der Notrufzentrale von Schutz & Rettung ein Alarm ein, wonach in Niederhasli ein Bauernhaus in Brand stehe. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, rückte sofort ein Feuerwehr-Gossaufgebot aus. Als die Einsatzkräfte beim Brandort eintrafen, stand eine Scheune bereits in Vollbrand. Die Löschkräfte brachten das Feuer unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich grösstenteils verhindern.

Zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude aufhielten, konnten dieses selbständig verlassen. Die nahe an der Liegenschaft vorbeiführende Bahnlinie sowie die Strasse mussten wegen des Löscheinsatzes gesperrt werden. Ein Feuerwehrmann sowie eine Bewohnerin mussten durch die Rettungssanitäter kurzzeitig betreut werden.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Niederhasli, unterstützt durch die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf und die Feuerwehr Rümlang, Rettungsteams sowie ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich und dem Spital Bülach sowie ein Löschzug der SBB im Einsatz. (red/mst)