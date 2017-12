Grosser Stau nach Unfall am Nordring

Gestern Mittag kurz nach 12.45 Uhr kam es auf der Zürcher Nordumfahrung in Fahrtrichtung Bern zu einer heftigen Kollision. Kurz vor der Ausfahrt nach Regensdorf und Zürich-Affoltern waren drei Personenwagen in­einander geprallt.

Dabei seien auch Teile der Verkehrseinrichtung beschädigt worden, heisst es in einem Communiqué der Kantonspolizei. Während drei Fahrzeuginsassen nur leichte Verletzungen erlitten, zogen sich zwei weitere Personen beim Aufprall mittelschwere Verletzungen zu. Alle fünf in den Unfall verwickelten Personen wurden mit Rettungswagen in Spitäler gebracht.

Grosses Trümmerfeld und aufwendige Bergung

Das Trümmerfeld auf der Grossbaustelle am Nordring erstreckte sich am Sonntagmittag gemäss Kantonspolizei über eine Distanz von mehr als 100 Metern. Die aufwendige Bergung der Autos sowie die Strassenreinigung dauerten über Stunden an. Der Autobahnabschnitt der A1 am Nordring musste ab der Ausfahrt Seebach für mehrere Stunden gesperrt werden. Wegen des Unfalls entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. (red)