Grosszügiges Spenden für neue Pferde

Auf dem Kastelhof in Niederhasli kam dieses Jahr etwas viel Pech zusammen: Zwei Pferde mussten wegen Verletzungen eingeschläfert werden. Ein weiteres litt an einer Kolik und starb während der Operation im Tierspital. Und Ende November kam auch noch die Herpes-Krankheit dazu. Insgesamt erkrankten acht Tiere an der Virus-Infektion, die mit Fieber, Apathie sowie Schwäche und Lähmungserscheinungen einher gehen kann. Ein Pferd ist daran gestorben.

Um den Betrieb zu unterstützen, haben nun einige Eltern von Reitschülerinnen ein Crowdfunding gestartet. Am Donnerstagmorgen wurde das Projekt auf der Plattform lokalhelden.ch aufgeschaltet. In einem anrührenden Video erzählen zwei pferdebegeisterte Mädchen von den Unglücksfällen auf dem Kastelhof und bitten um Beiträge. «Wir haben mitbekommen, wie teuer die Behandlungen sind und was der Verlust der Tiere für den kleinen, familiären Betrieb bedeutet», sagt Steff Aellig, Vater eines der beiden Mädchen. «Die Familie Bachmann geht sehr gut mit den Pferden um und schläfert sie nicht gleich ein, nur weil sie ein wenig hinken.»

Tatsächlich liess der Betrieb zwei der nun verstorbenen Pferde im Tierspital behandeln. Eines davon war bereits 22 Jahre alt. «Einschläfern wäre in diesem Fall vertretbar gewesen», sagt Inhaberin Esther Bachmann. Eine Operation im Tierspital samt Transport kommt schnell einmal auf 8000 Franken zu stehen. Weitere Kosten entstanden für den Tierarzt, der mehrmals auf den Betrieb kommen musste.

Statt Weihnachtgeschenken

Der Spendenaufruf stösst auf grosse Beachtung. Am Freitagnachmittag waren bereits 7 579 Franken von insgesamt 44 Personen zusammengekommen. Somit war die Finanzierungsschwelle bereits deutlich überschritten: Ab 6000 Franken kommt das Projekt zustande. Als Ziel sind 18'000 Franken definiert. «Das ist überwältigend», freut sich Bachmann. Somit sei bereits mindestens ein neues Reitschulpferd gesichert. Sollte das Ziel ganz erreicht werden, möchte sie drei neue Tiere anschaffen. Gemäss Steff Aellig haben viele Familien in Aussicht gestellt, den Kastelhof zu unterstützen, statt Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Die Herpes-Infektion brach Ende November aus. Um das Virus nicht auf andere Betriebe zu übertragen, wurde der Kastelhof sofort unter Quarantäne gestellt. Die Inhaber von Pensionspferden dürfen ihre Tiere zwar noch besuchen, aber Aktivitäten wie Reitunterricht wurden eingestellt. Menschen können selber nicht an diesem Virus erkranken, es jedoch über Kleider und Schuhe verschleppen.

Im freiwilligen Meldesystem des Pferdekrankheits-Monitorings Equinella ist ein weiterer Herpes-Fall in Bassersdorf dokumentiert. Ansonsten gibt es seit dem Sommer keine anderen Herpes-Einträge in der Schweiz. «Wir stellen keine Häufung fest», sagt Equinella-Tierärztin Franziska Remy-Wohlfender. Um welchen Stall in Bassesdorf es sich handelt, dürfen die Betreiber nicht verraten.

Wieder Drusen-Fälle

Im November wurden im Kanton Zürich jedoch zwei Fälle von Drusenkrankheit gemeldet, die wie eine Grippe beim Menschen verläuft. Anfang Jahr hatte die hochansteckende Krankheit in Unterländer Ställen die Runde gemacht und die Pferdeszene in Aufregung versetzt. Im März war die Sache dann allmählich überstanden. «Im Winter sind solche Krankheiten häufiger», erklärt Remy-Wohlfender. Die Erreger seien latent immer vorhanden.

Von der Druse blieb der Kastelhof dieses Jahr verschont. Und auch das Herpes-Virus sollte bald Geschichte sein. «Unterdessen sind alle unsere Pferde wieder fieberfrei, sagt Esther Bachmann. Die Quarantäne wird aber erst aufgehoben, wenn der Tierarzt Entwarnung gibt.

Das Crowdfunding-Projekt läuft noch bis am 12. Januar