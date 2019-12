Heimatschutz kritisiert Gemeinde wegen Bauvorhaben

Der Zürcher Heimatschutz verleiht dem Kernzonenersatzneubau an der Zürcherstrasse 11/Riblistrasse 4 in Neerach den «ersten Kaktus 2019». Das teilt der Heimatschutz am Mittwoch mit.

Ein «typologisch eindrücklicher Vertreter» eines klassizistischen Kleinbauernhauses soll demnach einem Neubauprojekt weichen. Ein voluminöses Mehrfamilienhaus soll darüber hinaus das schmucke Bauernhaus ersetzen.

Das Neubauprojekt maximiere schlicht und einfach, was die Ausnützung hergebe, kritisiert der Heimatschutz. Der hochwertige Strassenraum werde durch eine «solche Baute» massiv gestört. Gegen das Vorhaben hat der Zürcher Heimatschutz vergeblich rekurriert.

Hohe Bedeutung

Das Gebäude Riblistrasse/Zürcherstrasse wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts errichtet. Es sei situativ für den ganzen Strassenzug prägend, so der Heimatschutz. Zu den wichtigen historischen Gebäuden der Nachbarschaft zählen der repräsentative Landgasthof Sternen und etwas weiter nördlich der Gasthof Zum Wilden Mann. Dazwischen liegt eine zu einer Landmaschinenwerkstatt erweiterte Schmiede.

Alle drei Gebäude sind im Inventar der historischen Verkehrswege aufgeführt. Nördlich des Kleinbauernhauses befindet sich die Reibe aus dem Jahr 1833 (heute ein Café), in der eine Vorrichtung zum Reiben von Hanf, Flachs und anderer Körner untergebracht war. Von dieser Reibe leitet sich wohl der Strassenname der Riblistrasse her.

Das streitbetroffene Gebäude liege damit in einem «Umfeld von hoher wirtschafts- wie auch siedlungsgeschichtlicher Bedeutung». Der Heimatschutz hat sich daher mit einem Rekurs gegen seinen Abbruch und den Ersatz durch den geplanten «Jumbo» gewehrt.

Das Haus Riblistrasse 4 war vor der Intervention des Heimatschutzes nicht inventarisiert, wie auch damals kein einziges Haus in Neerach. «Die Gemeinde hatte es dreissig Jahre lang versäumt, ein Inventar zu erstellen», heisst es in der Mitteilung des Heimatschutzes.

Chance ungenutzt verstreichen lassen

Das Baurekursgericht attestierte dem Kleinbauernhaus in seiner Beurteilung sowohl einen relevanten Eigenwert wie auch Situationswert. Dennoch verzichtete es auf Schutzmassnahmen mit dem Verweis auf die Gemeindeautonomie. Das Gericht hat damit die Verantwortung an die Gemeinde von Neerach delegiert. Dagegen sei juristisch schwer aufzukommen.

Der Heimatschutz habe der Gemeinde mit seinem Rekurs eine «goldene Brücke» gebaut, um ein besonders störendes Neubauvolumen zu verhindern. Weiter heisst es von Seiten des Heimatschutzes: «Leider hat die Gemeinde die Chance ungenutzt verstreichen lassen und unter Einsatz erheblicher Anwaltskosten gegen den Ortsbildschutz gekämpft.»

Wenn Neerach mit solchen Bauwerken nicht mehr ortstypisch Neerach bleiben wolle, sondern das Dorf zu einem «x-beliebigen Vorposten einer Agglomeration» umbauen lasse, könne der Zürcher Heimatschutz auch nicht mehr helfen. (mst)