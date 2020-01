Hier verfeuert die Feuerwehr Christbäume

Es muss nicht immer Löschen sein– einmal im Jahr heizen die Feuerwehrleute in Regensdorf lieber selber ein. Am Samstag war es wieder soweit: Die Bevölkerung war eingeladen, Christbäume auf den Hof von Philippe Ogg in Watt zu bringen. Die Feuerwehr kümmerte sich um das sichere Verbrennen. Dazu gab es eine Festwirtschaft. (red)