Hilfe für Migranten im Seniorenalter

Der Informationsnachmittag wurde zur Unterstützung der immer zahlreicheren Leute gesetzteren Alters mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der Anlass sei von Pro Senectute in Zusammenarbeit mit HEKS für die Region angeregt worden, erklärte Martina Ernst, Leiterin Abteilung Gesellschaft und Gesundheit der Gemeinde Regensdorf, bereits im Vorfeld. «Wir erhoffen uns von Seiten der Gemeinde, dass die Besucher über die vorhandenen Dienstleistungen im Altersbereich informiert werden und am Anlass die entsprechenden Kontaktpersonen kennen lernen können.»

Ein zweites Ziel sei – ergänzte die Regensdorfer Projektleiterin Integration, Julia Giger –, «dass die Leute die Möglichkeit haben, sich innerhalb ihrer Wohngemeinde zu vernetzen, was eine An- und Einbindung in die bestehenden Strukturen vereinfacht.» So könnten weitere regelmässige Aktivitäten entstehen, wie beispielsweise ein Jassnachmittag, an dem dann ein italienisches anstelle eines Schweizer Kartenspiels gespielt werde.

Immer mehr ältere Migranten

Da die Zahl älterer Personen mit Migrationshintergrund landesweit stetig zunehme und deren Gesundheitszustand sowie die finanzielle Absicherung mehrheitlich schlechter sei als die der einheimischen Bevölkerung, brauche es derlei Veranstaltungen, zu welchen auch jene der Reformierten Kirche Regensdorf, des Römisch-Katholischen Pfarramts St. Mauritius Furttal, der Islamischen Vereine Mazedonien und Regensdorf zählen.

Die Organisatoren referierten über ihre eigenen Angebote, welche durch Themen der Spitex, des Alters- und Pflegeheims Furttal, des Furttaler Besuchsdienstes und der Ergänzungsleistungen der AHV/IV ergänzt wurden. Die blockmässig präsentierten Inhalte wurden in die jeweiligen Muttersprachen übersetzt.

Mangelhafte Deutschkenntnis

«Den sprachlichen Focus haben wir bei der heutigen, ersten Veranstaltung auf Italienisch, Portugiesisch, Türkisch und die Balkansprachen gelegt, wofür gegen 400 Haushalte der Ü-60-Jährigen persönlich angeschrieben wurden», erläuterte Martina Ernst. Viele ältere Migrantinnen und Migranten seien mit den gängigen, bestehenden Unterstützungsangeboten der Wohngemeinde oder Region wenig vertraut, da diese Senioren häufig auch eher schlecht Deutsch sprechen würden. «Die Informationsbeschaffung ist daher schwieriger für sie», verdeutlichte Ernst.

Diesbezüglich stellte Muamet Zulbearoski, Vertreter der Islamischen Gemeinschaft Mazedonien, zudem fest: «Oft haben ältere Migrantinnen und Migranten auch kein Internet, um sich zu informieren oder schämen sich nachzufragen, wo sie Hilfe bekommen könnten.»

Tenor durchwegs positiv

Die zahlreich erschienenen Italienerinnen und Italiener schätzten es sehr, an diesem Nachmittag so viele ausführliche Informationen mit gleichzeitiger Übersetzung erhalten zu haben. Unisono erklärten sie, sich jetzt sicherer zu fühlen und sich bei Bedarf zielgerichtet erkundigen zu können. Auch herrschte am Marktplatz-Tisch mit Broschüren zu unzähligen Themen reger Betrieb. Auch die Albanisch sprechenden Migranten waren froh zu wissen, wie sie es künftig machen können.

Insbesondere von den verschiedenen Religionsgemeinschaften wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass die Seniorinnen und Senioren es schätzen würden, besonders willkommen zu sein und die Seniorenangebote nutzen, und so auch der Vereinsamung entgegenwirken zu können.

Der abschliessende, rege genutzte Austausch mit den verschiedenen Organisations-Vertretungen und kulturellen Gruppierungen bot bei Kaffee und Kuchen einen ersten Schritt dazu. (Zürcher Unterländer)