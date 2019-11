«Ich erwarte von den Grünen Augenmass und Pragmatismus»

Herr Bisig, was unterscheidet Ihr Buch von anderen Sachbüchern über den Klimawandel?

Das Besondere ist sicher die Versform, die darin vorkommt. Als Zweites ist mein Buch mit passenden Karikaturen und Fotos illustriert. Und das Dritte, was es von anderen Büchern unterscheidet: es ist durchaus kritisch. Sogenannte Klimaleugner kommen darin beispielsweise nicht gut weg.

Was hat Sie inspiriert «Klimawandel – Gereimtes und Ungereimtes» zu schreiben?

Die direkte Betroffenheit. Wir alle sind vom Klimawandel betroffen. Wenn man die Daten der Wissenschaft ernst nimmt und sie akzeptiert, dann müssen wir als einzelne Bürger reagieren, und vor allem auch die Politik. Auch wenn wir als kleines Land nur einen geringen Einfluss auf das weltweite Klima haben, müssen wir Verantwortung übernehmen.

Sie waren Unternehmensberater. Wie wurden sie zum Autor?

Ich habe bereits vorher zwei Romane geschrieben, das hat mich dazu inspiriert, weiter zu schreiben. Die Klimathematik lag mir schon lange auf dem Magen, da ich ja auch als Kantonsrat politisch aktiv war und mich schon seit über 40 Jahren mit Umweltfragen beschäftigt habe. Daher war ich für dieses Thema schon lange sensibilisiert.

Sie sind unter anderem auch Gründungsmitglied der Grünen Partei des Kantons Zürich. Wie hat sich die Partei Ihrer Ansicht nach verändert?

Früher waren die Grünen nicht per se links. Auch wenn ich die soziale Komponente der Umweltproblematik durchaus wichtig finde, war ich eigentlich schon immer eher ein Grünliberaler. Heute werden die Grünen als Linke taxiert, was mir persönlich nicht behagt. Wir müssten die Klimathematik neutraler sehen – ohne dieses Links-Rechts-Schema.

Sehen Sie die aktuelle «grüne Welle» als ein blosser Trend oder wird sich in den nächsten Jahren etwas ändern?

Nein, ich denke nicht, dass es sich bloss um einen Trend handelt. Betrachtet man die Forschungsergebnisse der Wissenschaftler und akzeptiert man sie, besteht bei vernünftigen Menschen kein Zweifel mehr, dass der menschgemachte Klimawandel in vollem Gange ist. Was ich nicht verstehe, ist, dass sich die SVP gegen jegliche Klimamassnahmen stellt. Denn der Klimawandel wird unumgänglich grosse Migrationsbewegungen zur Folge haben – ein Kernthema der SVP. Dieses behäbige und sture Denken kann ich nicht nachvollziehen.

Viele Jugendliche sind deswegen in Aufruhr. Wie stehen Sie zur Klimajugend?

Man packt diese jungen Menschen viel zu hart an. Sie sind ja nicht gewalttätig und trotzdem gibt es immer wieder Stimmen aus dem Volk, die sie am liebsten im Gefängnis sehen würden. Auch wenn es nicht meine Methode wäre, sollte ein friedlicher Protest erlaubt sein. Trotzdem erwarte ich von den Grünen Augenmass und Pragmatismus, sonst bringt man keinen Wandel herbei und vergibt sich Chancen in diesem trägen Polit-System.

Wird Greta Thunberg überschätzt?

Sie hat sicherlich den Nimbus, dass sie etwas ausgelöst hat. Trotzdem gibt es nebst ihr noch viele andere Gretas, die sich fürs Klima einsetzen, das sollte man nicht vergessen. Sie ist für mich ein Bestandteil der Klimajugend.

Wie setzen Sie sich persönlich für ein besseres Klima ein?

Ich besitze seit 30 Jahren kein Auto mehr, esse nur wenig Fleisch, verzichte komplett auf das Fliegen, bewege mich mit dem öffentlichen Verkehr fort, meinem Velo oder gehe zu Fuss und habe ein Buch über den Klimawandel geschrieben. Meinen Bruder beispielsweise, der in Südafrika wohnt, habe ich noch nie dort besucht. Ich sehe ihn einmal jährlich, wenn er in die Schweiz kommt.

Denken Sie, dass die grosse Klimakatastrophe noch verhindert werden kann?

Wenn wir das 1.5-Grad-Ziel weltweit nicht erreichen werden, sehe ich schwarz. Das ist auch meine persönliche Motivation, aktiv etwas zu unternehmen, wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben und so meinen Frust über den Klimawandel loszuwerden. Wenn wir uns aber an das Pariser Klimaabkommen halten, dann bin ich optimistisch gestimmt und denke, dass wir uns vor den riesigen Problemen wie zum Beispiel hohen Kosten und Migrationswellen schützen können. Doch dafür braucht es auch die Beteiligung des einzelnen Bürgers.

Was ist Ihrer Meinung nach der grösste Verursacher des Klimawandels auf individueller Ebene?

Auch hier sollte man auf die Wissenschaft hören. Wenn wir unseren Fleischkonsum halbieren würden, hätte man die Hälfte des Treibhausgas-Problems gelöst. Wenn jeder Schweizer und jede Schweizerin den persönlichen Fleischkonsum etwas reduzieren würde, dann wäre damit schon sehr viel getan.