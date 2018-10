Im Rägi Camp machen Ferien Spass

Vertrauteres wie Turnen, Fussball, Handball oder Schwimmen, aber auch Sportarten mit fremd klingenden Namen wie Wing Tsun-KungFu oder Capoeira: Wer am 24. Rägi Camp mitmachte, dem bot sich erneut eine riesige Auswahl an Sportarten. Besonders viele der 6- bis 14-jährigen Mädchen und Knaben wollten im «kreativsten Seilpark der Schweiz» beim Schluefweg in Kloten Spass- und Nervenkitzel erleben. Der grossen Nachfrage wegen konnten nicht alle berücksichtigt werden. Trotzdem fanden alle im reichhaltigen Angebot eine sportliche Möglichkeit, um ihren Bewegungsdrang ausleben zu können.

Sport und noch viel mehr

Beim Basketball zum Beispiel mit den über zwei Meter grossen Profis, oder beim Trampolinspringen, bei einem temporeichen Unihockeymatch, beim Kraul-Schwimmen, beim Reiten oder an den Schaukelringen. Aber auch Disziplinen, bei denen Technik gefragt ist, fanden Zuspruch, etwa Rhönradfahren, Schwingen, Tennis oder Golf.

Bei den Führungen durch den Zürcher Zoo, bei der Besichtigung des Schweizer Radio und Fernsehens, bei Tele Züri oder einer in der Kläranlage: Interesse und Freude spürte man überall. Die grosse Zivilschutzanlage unter dem Einkaufszentrum Regensdorf versetzte manches Kind ins Staunen.

Viel Spass hatten jene Kinder, die an der erstmals durchgeführten Stafette der Feuerwehr teilnAhmen, an der sie selber Wasser pumpen und dann auch gleich spritzen konnten.

Auch dieses Jahr war das Gemeinschaftszentrum Roos der Treffpunkt aller Kreativen. Diesmal galt es, einen Leuchtturm aus Ton zu basteln oder Schrumpfbilder zu kreieren. Hier machten vor allem die Kleineren mit.

Betreuung gross geschrieben

Die Ganztagesbetreuung hat sich auch diesmal bewährt. Den Kindern, die den ganzen Tag im Camp verbringen, wurden Spielmöglichkeiten angeboten. Freiwillige sorgten dafür, dass sie für ihre Lektionen zur richtigen Zeit richtigen Treffpunkt waren. Eine minuziöse Logistik ist dabei unerlässlich.

Für die Mittagsverpflegung im Leepünt (Dällikon) war wie immer der Zivilschutz besorgt. Dort verteilten auch diverse Sportlerinnen und Sportler Autogramme, die dann da und dort sogar ein T-Shirt eines Kindes zierten.

Freiwillige als Teil des Erfolgs

OK Präsident Beat Hartmann freute sich besonders, dass diesmal viele Jugendliche das Helferteam unterstützten und dafür meist einen Teil ihrer Ferien einsetzten. «Alles klappte auch diesmal hervorragend, und einmal mehr war uns Petrus gut gesinnt», zog Hartmann am Ende der Woche Bilanz. Auch er ist, wie so viele andere im OK schon seit vielen Jahren an vorderster Front dabei. ()