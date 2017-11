In 50 Bildern durch die Reformation

Zahlreich waren in den vergangenen Monaten die Zeitungsartikel und Anlässe zum 500. Jahr der Reformation. Der Bildervortrag in Oberglatt war dabei eine spezielle Veranstaltung, denn durch die historischen Zeichnungen und Gemälde und durch die volksnahen Erklärungen von Historiker Bont erhielten die Besucherinnen und Besucher ein farbenfrohes Bild einer sehr düsteren Zeit. Die für Laien oft nur schwer verständlichen theologischen Dispute reduzierte der Oberglatter auf das Nötigste.

Damals ähnlich wie heute

Wie meinte doch ein Besucher beim Apéro nach dem Vortrag: «Die damalige Gesellschaft unterscheidet sich in ihrer Dekadenz eigentlich kaum von der heutigen.» Damit sprach er das sexuell zügellose Gebahren, den Egoismus und die Rücksichtlosigkeit an, wie sie damals an der Tagesordnung war.

Wie Bont erklärte, war es dieser Sittenzerfall, der für Martin Luther in Wittenberg und für Huldrych Zwingli in Zürich zur Triebfeder für eine Reform wurde. Dabei zeigte er Bilder von beischlafenden Bischöfen, von Pfaffen, die sich zügellos mit freizügigen Frauen verlustieren und einem Huldrych Zwingli, der dieses Treiben nachdenklich beobachtet.

«Damals gab es pro Jahr über hundert christliche Festtage, an welchen ausschweifende Feste stattfanden», sagte Bont. «Im Mittelalter hat man nicht getrunken, man hat gesoffen.» Kein Wunder erging die Weisung, eine Person dürfe nicht mehr als 7 Becher Wein pro Mahlzeit trinken. «Auch in den Klöstern passierte damals allerhand», sagte Bont.

Seele mit Ablass reinwaschen

Gezeigt wurden aber auch Bilder des Ablasshandels, ein lukratives Geschäftsmodell der damaligen Kirche, bei welchem sich die Leute mit Geldzahlungen von ihren Sünden befreien und sich so vor der drohenden Verdammnis und der Hölle retten konnten.

Die Geldströme flossen reichlich, denn die damalige Kirche verstand es, dem Volk eine unaufhörliche Angst und ein tiefes, stetes Schuldgefühl einzuimpfen. Mit diesen üppig sprudelnden Einnahmen aus dem Ablasshandel finanzierte die Kirche ihren Prunk und Protz, den Bau des Petersdoms zu Rom und andere Kirchen und sogar Kriegszüge.

Getötet, gevierteilt, verbrannt

Huldrych Zwingli, auch Ulrich oder Ueli genannt, wollte diesem Treiben und dieser Ausbeutung nicht länger zuschauen. Er stellte sich auf den Standpunkt, nur die Bibel sei entscheidend. Für eine Beziehung zu Gott benötige es keine Pfaffen – wie die Priester damals genannt wurden –, keine Bischöfe, Kardinäle und keinen Papst; es benötige keine Prunkbauten, keine Bilder, Statuen und Gesänge in den Kirchen.

Jede und jeder könne direkt mit Gott in Kontakt treten. «Darum soll alles, was nicht im Wort Gottes begründet ist, abgeschafft und für falsch und unrechtmässig erklärt werden», wird der Zürcher Reformator Ueli Zwingli zitiert.

Die Reformation war in grossen Teilen Europas erfolgreich. Zwingli konnte sich über das Erreichte aber nur kurz freuen. Im Zweiten Kappelerkrieg, der blutigen Auseinandersetzung zwischen den reformierten Kantonen unter der Führung der Stadt Zürich und den katholischen Kantonen der Innerschweiz, wurde Ueli Zwingli am 11. Oktober 1531 getötet, gevierteilt und verbrannt.

Lange Vorbereitungszeit

«So lange wie diesmal haben die Vorbereitungen für den Vortrag noch nie gedauert», sagte Roman Bont vor Anlassbeginn. Seit zwei Jahren beschäftige er sich mit dem Thema und habe mindestens 15 dicke Bücher dazu gelesen. Die Veranstaltung fand wie jedes Jahr im Rahmen des Projekts «K&K – Kirche und Kunst» statt.

Mittelalterliche Musik

Als passende Umrahmung des eineinhalbstündigen Anlasses trugen Margrit Schärer und Petra Geissberger mittelalterliche Musik und Lieder vor. Dabei spielten sie auf Instrumenten, wie sie im Mittelalter im Gebrauch waren und heutzutage sonderbar aussehen und teilweise auch ungewohnt tönen. (Zürcher Unterländer)