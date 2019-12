In Regensdorf entstehen 160 Mietwohnungen in einem Hochhaus aus Holz

Die Pläne für das erste von zwei Hochhäusern beim Bahnhof Regensdorf liegen vor – und sie lassen aufhorchen. Denn das Projekt bedeutet für Regensdorf eine komplett neue Bauweise und eine Wohnform, die auf ein junges, urbanes Publikum zielt: Mieterinnen und Mieter, die mit weniger Fläche zufrieden sind, dafür aber die Gemeinschaft schätzen.

Personen, die Bus und Bahn benützen und nur wenige Parkplätze in der Tiefgarage brauchen. Das Miteinander soll also ebenso hoch gewichtet sein wie individuelle Bedürfnisse, was mit gemeinschaftlich genutzten Räumen umgesetzt wird.

Die Architektur des Hochhauses lässt erahnen, wie die Bauherrin, eine Anlagestiftung der Pensimo-Gruppe, ihr erklärtes Ziel einer nachhaltigen Bauweise realisieren will. Sie setzt auf den nachwachsenden Rohstoff Holz und integriert eine Photovoltaikanlage in die Fassade. Das heisst konkret: Eine Holzstruktur wird um einen Kern aus Beton gebaut und mit einer roten Metallfassade verkleidet.

Die Mietzinse sollen erschwinglich sein

In den Wohnungen werden die Pfosten und Deckenbalken der Holzstruktur sichtbar sein. Die 2,7 Meter hohen Räume und die grossen Fenster sollen – trotz geringer Quadratmeterzahl der Wohnungen – einen Eindruck von Weite vermitteln. Die leicht höheren Baukosten des Holzbaus werden laut dem Kommunikationsverantwortlichen Felix Müller durch effiziente Grundrisse und eine schnellere Bauzeit kompensiert. «So werden die Mietzinse trotzdem erschwinglich sein», fügt er an.

Bis zu 160 Wohnungen sollen im 75 Meter hohen Gebäude untergebracht sein. Vorgesehen sind rund 12 Wohnungen mit 1.5 Zimmern, 52 mit 2.5 Zimmern, 72 mit 3.5 Zimmern und 18 mit 4.5 Zimmern.

Das Projekt trägt den Namen Redwood und stammt vom Zürcher Architekturbüro Boltshauser Architekten, das sich mit dem hölzernen Hochhaus gegenüber fünf Konkurrenten aus Zürich und Genf durchsetzen konnte.

Das Holz-Hochhaus erhält eine rote Metallfassade mit integrierter Photovoltaikanlage. Visualisierung: Nightnurse

Die beiden Hochhäuser sind keine Zwillingsbauten

Das zweite Hochhaus auf dem Zwhatt-Areal, wie das ehemalige Gretag-Firmengelände heute heisst, wird sich vom ersten unterscheiden. Der Name Zwhatt ist aus der Lage zwischen den Waldstücken Hardhölzli und Schlatt abgeleitet. Mit dem zweiten Hochhaus entstehen also keine Zwillinge, sondern zwei Bauten mit «eigenständiger, aber aufeinander abgestimmter Architektur- und Formensprache», wie Müller sagt.

Entworfen wird das Gebäude vom Studio Märkli (Zürich). Laut Müller lässt sich derzeit nicht mehr dazu sagen, weil die architektonischen Details erst in Ausarbeitung sind. Das Ziel aber stehe fest: rund 160 Wohnungen mit grosszügigem Wohn-/Esszimmer und Loggien, wie Aussenräume, die nicht über die Fassade hinausragen, genannt werden.

Die beiden Hochhäuser werden das neue Regensdorfer Quartier, das auf der Nordseite des Bahnhofs in den nächsten 25 Jahren entstehen soll, von weitem erkennbar machen. Die Pensimo-Gruppe realisiert über die nächsten Jahre insgesamt 600 Mietwohnungen auf dem Zwhatt-Areal, das in etwa dem heutigen Parkplatz zwischen Wehntaler- und Neuhardstrasse entspricht.

Micro-Living als neue Wohnform

In einem weiteren Wohngebäude will die Pensimo sogenanntes Microliving – Wohnen auf kleinstem Raum – nach Regensdorf bringen. Die Zielgruppe sind Personen, die bewusst wenig Wohnraum beanspruchen wollen. Laut Müller führt die Bauherrin derzeit ein Evaluationsverfahren durch, wobei sie den Fokus auf eine möglichst günstige Bauweise legt. Im Januar will sie das Siegerprojekt dann bekannt geben.

Als Wohnlage ist das Zwhatt-Areal an der stark befahrenen Wehntalerstrasse nicht eben traumhaft. Als Lärmschutz ist daher ein Gewerbebau vorgesehen: ein langer Riegel mit voraussichtlich sieben Geschossen, der die Überbauung vor dem Autolärm schützen soll.

Parallel zum Gewerbebau ist ein weiteres Wohnhaus geplant mit rund 60 Wohnungen auf acht Stockwerken. Im Herzen der Überbauung soll ein Platz als Treffpunkt für die Quartierbewohner dienen. Dort sind zwei kleinere Bauten vorgesehen für ein Cafe, einen Gemeinschaftsraum oder einen kleinen Laden.

Läuft alles wie geplant, sind die ersten Gebäude auf dem Zwhatt-Areal Ende 2022 bezugsbereit. Das erste Hochhaus folgt Ende 2023, das zweite dann rund ein Jahr später, Anfang 2024.