Ja zu Gemeindesaal und Doppelturnhalle

Nördlich der Steinmaurer Primarschulanlage wird auf der grünen Wiese bis Februar 2020 eine Doppelturnhalle gebaut. Der Mehrzwecktrakt der bestehenden Schulanlage wird teilweise saniert und teilweise umgebaut. So wird dort einerseits die alte Turnhalle in einen Mehrzweck- und Gemeindesaal umgebaut. Andrerseits können dort auch die modernen Ansprüche an die Mediothek, den Tagesstrukturen, das Handarbeitszentrum, die Musikräume und die Schulsozialarbeit befriedigt werden.

Für Schule und Gemeinde

Das nun gutgeheissene Projekt basiert auf einem Vorhaben namens «Gesamtbedarf», das vor eineinhalb Jahren aus Kostengründen abgelehnt worden war. Statt den damals beantragten 17,6 Millionen Franken kostet die abgespeckte Variante noch 15,7 Millionen. Mit der Realisierung des Gemeindesaals und der Doppelturnhalle wird der Gesamtbedarf – damit sind die Bedürfnisse von Gemeinde und Schule gemeint – abgedeckt.

Die am Sonntag total 1195 eingeworfenen Zettel bedeuten eine hohe Stimmbeteiligung von 56,8 Prozent. Mit dem Bau der Doppelturnhalle soll noch dieses Jahr begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für Februar 2020 vorgesehen. Der Umbau soll im April 2021 fertiggestellt sein.

Präsidenten sind zufrieden

Schulpflegepräsidentin Franziska Rickli war überglücklich über das Ergebnis des Urnengangs. «Es freut mich wahnsinnig, dass wir dieses Generationenprojekt gemeinsam mit der Politischen Gemeinde realisieren können.» Es freue sie auch, dass die Bevölkerung die Anstrengungen aller Beteiligten würdige.

Auch der Zusatzantrag, der eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Holzschnitzelheizung statt einer Ölheizung vorsieht, wurde recht deutlich angenommen. Und dies, obwohl diese Variante Zusatzinvestitionen von einer guten halben Million Franken erfordert. Dieser Entscheid der Stimmberechtigten wird sowohl von Rickli wie auch von Gemeindepräsident Andreas Schellenberg begrüsst. «Es ist eine sinnvolle Sache, wenn wir die Energie vor der Haustür, das Holz aus unseren Wäldern, auf diese Weise nutzen können», sagte der Gemeindepräsident. Überhaupt sei es wichtig, dass die öffentliche Hand ökologisch denke. «Und angesichts der Signale aus Bern, wie es mit dem Heizöl weitergehen soll, war das ein guter Entscheid der Steinmaurer Stimmberechtigten.»

Schellenberg hatte bei den Vorlagen viel knappere Resultate erwartet. Die Rechnungsprüfungskommission hatte den Zusatzantrag erfolglos zur Ablehnung empfohlen. (Zürcher Unterländer)