Ja zur Erweiterung, Nein zur Öko-Lüftung

Otelfingen In einer guten Woche stimmen die Otelfinger über die Erweiterung der Primarschule Bühl ab. An der Informationsveranstaltung gab es neben Lob vereinzelte kritische Voten. Auch wurden Stimmen laut, die sich für den Zusatzantrag in Form eines Ökopakets stark machten. Mehr...

ABO+ Von Martina Cantieni 15.11.2017