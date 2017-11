Ja zur neuen Gemeindeordnung

Die Rümlangerinnen und Rümlanger haben die neue Gemeindeordnung an der Urne deutlich angenommen, mit einem Anteil von 79,8 Prozent Ja-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 16,8 Prozent. Mit der Revision erhält der Gemeinderat mehr finanzielle Kompetenzen und die Möglichkeit, Aufgaben an die Verwaltung zu delegieren. Gleichzeitig wird eine neue Werkkommission geschaffen, in welcher der Tiefbauvorsteher und zwei weitere Gemeinderäte einsitzen. (red)