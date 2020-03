Jugendförderung in Stadel ist jetzt fairer

Jedes Jahr unterstützt Stadel Ortsvereine wie die Mädchenriege oder den Tennisclub mit Geldbeiträgen. Nun hat die Gemeinde den Prozess für Beitragsgesuche überarbeitet und damit transparenter gemacht. Die markanteste Änderung betrifft aber nicht die Ortsvereine, sondern Vereine ausserhalb von Stadel. Damit soll Klarheit darüber geschaffen werden, wer überhaupt berechtigt ist, Jugendförderbeiträge zu erhalten.

«Die Anpassung war nötig, da uns vermehrt auch auswärtige Vereine um solche Unterstützungen angefragt haben und man keine Handhabung hatte», erklärt Valentino Vinzens, Gemeindeschreiber von Stadel. «Oft musste von Fall zu Fall entschieden werden, ob überhaupt eine Subvention möglich ist.» Neu erhalten auch auswärtige Vereine Förderbeiträge – sofern drei Kinder oder Jugendliche aus Stadel diesen besuchen.

Nicht nur für Ortsvereine

Pro Jahr erhält jeder Stadler Ortsverein einen Pauschalbeitrag von 300 Franken. Auf Gesuch hin können Vereine jedoch mehr Geld beantragen. Für die jährlich wiederkehrende Unterstützung sieht das neue Jugendförderkonzept folgende Voraussetzungen vor: Pro Kind oder Jugendlicher erhalten die Vereine 40 Franken, unabhängig von der Vereinsart oder den Kosten. Die Anlässe und Angebote müssen jedoch allen Stadler Kindenr oder Jugendlichen bis zu ihrem 18. Lebensalter zugänglich sein. Leiterinnen und Leiter werden mit einem Betrag von 200 Franken entschädigt, dies allerdings erst ab 3 zu betreuenden Kindern oder Jugendlichen. Ausbildungen subventioniert die Gemeinde ebenfalls mit jeweils 200 Franken.

Fehlendes Angebot

Die Bestimmungen zeigen eine der Schwierigkeiten im Bereich der Förderung von Freizeitangeboten in kleineren Gemeinden auf. Zwar verfügt Stadel über einen Turnverein und einen Tennisclub, welche in den vergangenen Jahren auch finanziell unterstützt wurden. Andere Sportarten müssen jedoch in den Nachbargemeinden praktiziert werden. Stadel hat beispielsweise keinen eigenen Fussballverein, weshalb Kinder und Jugendliche auf den FC Glattfelden ausweichen müssen. Falls kein vergleichbares Angebot in der Gemeinde verfügbar ist, hat man deshalb auch auswärtige Vereine subventioniert. So hat Stadel letztes Jahr zum Beispiel den Veloverein Steinmaur und den Handball-Club Bülach mit Beträgen von 240 Franken respektive 280 Franken unterstützt.

Andernorts gelten ähnliche Bestimmungen wie in Stadel. Schleinikon zahlt Vereinen mit Sitz in der Gemeinde einen jährlichen Beitrag von 300 Franken. Gemeindeübergreifende Vereine mit einem Sitz in einer der anderen Wehntaler Gemeinden Oberweningen, Niederweningen oder Schöfflisdorf erhalten, sofern Mitglieder von Schleinikon eingeschrieben sind, 200 Franken pro Jahr.

Stadels neues Konzept zur Jugendförderung in den Vereinen ist rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 gültig. Bei einmaligen Anlässen oder Angeboten wie Ferienlagern, Schnupperkursen oder Konzerten entscheidet die Gemeinde weiterhin von Fall zu Fall. In den letzten Jahren hat Stadel durchschnittlich 5000 bis 7000 Franken pro Jahr in die Jugendförderung investiert.