Jugendiche wagen einen Blick in die berufliche Zukunft

Jedes Jahr stehen Sekundarschulabgänger vor der Frage, was der passende Beruf für sie sein wird und für welche Lehre sie sich entscheiden sollen. Aus diesem Grund wurde das Schulhaus Seehalde in Niederhasli am Mittwochabend zu einem Berufswahlzentrum umfunktioniert. Zusammen mit dem Gewerbeverein organisierte die Oberstufenschule einen Anlass, bei welchem ungefähr 200 anwesende Jugendliche einen ersten Einblick in ihre berufliche Zukunft erhaschen konnten. Der Berufswahlabend fand dieses Jahr zum ersten Mal in Niederhasli statt, geplant wurde er bereits Anfang Januar. Nach einer kurzen Ansprache der Schulleiterin Nora Beutler und dem Präsident des Gewerbeverein, Georg Gasser, konnten die Sekundarschülerinnen- und Schüler kurze Workshops und Präsentationen der verschiedenen Betriebe besuchen. Gasser riet den Jugendlichen diesen Abend zu nutzen. „Stellt kritische Fragen“, forderte er sie auf. Anschliessend stellten in der Turnhalle die Unternehmen ihre Berufe bei einem Apéro vor.

KV nach wie vor beliebt bei jungen Frauen

Besonders bei den Mädchen der Schule Seehalde ist die kaufmännische Lehre immer noch eine der beliebtesten, weiss Schulleiterin Beutler. Ein Bürojob, bei welchem man sich schick anziehen kann, sei nach wie vor im Trend - dies obwohl es diese Berufsgattung in naher Zukunft schon nicht mehr geben könnte. „Viele Arbeitsplätze werden ins Ausland verfrachtet“, so Beutler. Dorottya Deésy (16), Melisa Aritaj (15) und Jennifer Jaknowan(15), alle Schülerinnen der dritten Sekundarstufe, stört dies aber nicht. Auf die Frage, was sie nach der Sekundarschule für eine Lehre absolvieren möchten, hiess es bei den dreien „KV“. Ebenfalls eine beliebte Ausbildung: Detailhandel. Selma Durmaz (14), eine Schülerin der zweiten Sekundarstufe, interessiert sich für Verkauf und insbesondere für Autos: „Das hab ich wohl von meinem Bruder“, weiss die 14-jährige. Eher seltene Berufswünsche haben die 14-jährigen Schülerinnen Tia Steiner und Lea Hottiger. Tia liebäugelt sich für eine Lehre als Werbetechnikerin, Lea würde gerne einmal als tiermedizinische Praxisassistentin arbeiten.

Zuverlässigkeit und Motivation sind das A und O

Die jungen Männer hingegen zieht es oft zu technischen Berufen. Jonas Furrer (14) interessiert sich beispielsweise für eine Ausbildung im Bereich Forstwirtschaft. „Ich erhoffe mir von dem Abend, möglichst viele Informationen an Anlaufstellen zu sammeln, um wissen, wie es später einmal im Job ablaufen wird“, so der Schüler, der in Begleitung seiner Eltern kam. Ein Forstwirtschaftsbetrieb war am Berufswahlabend zwar nicht vertreten, deswegen sah der 14-jährige bei der Baufirma Eberhard hinein. Von der Firma wollte Jonas wissen wie „es in Grossfirmen so abläuft“. Rede und Antwort standen ihm drei Lernende der Eberhard. Ebenfalls anwesend war Berufsbildungsleiterin Barbara Bürge, die rund 32 Auszubildende betreut. Von den zukünftigen handwerklichen Lernenden erhofft sie sich, dass sie „gut und zuverlässig“ sein werden. Ausserdem sei es äusserst wichtig, dass man gute Noten und Mathematik im Sekundarschulzeugnis stehen hat.