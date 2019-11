Jugendliche wollen in den Regensdorfer Gemeinderat

«Wir sind die Zukunft», stellte Elizabeth Dinkel gleich zu Beginn der Diskussion fest. Als eine von rund 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen traf sich die 17-Jährige am Mittwochabend im GZ Roos mit Gemeinderäten, Mitgliedern der Jugendarbeit sowie Vertretern des Projekts Engage.ch (siehe Kasten rechts). Gemeinsam wollte man herausfinden, was in Regensdorf fehlt und wie sich die Jugend besser ins Gemeindeleben einbringen liesse.

Über 100 Vorschläge waren im Vorfeld auf der Plattform Engage.ch eingegangen. Viele davon befassten sich mit fehlenden Sport- oder Freizeitmöglichkeiten. «Wir möchten eine Badi», hiess es etwa oder «ein Restaurant mit Chickenwings». Ebenso standen ein Skatepark und ein Kino auf der Wunschliste der Jungen. Aber auch das Thema Verkehr, respektive der Wunsch nach einer 30er-Zone auf der Dorfstrasse oder einer direkten Zugverbindung nach Winterthur veranlasste die Jugendlichen dazu, in die Tasten zu greifen.

«Ab 18 kann man sich wählen lassen»

In der Gruppe von Elizabeth Dinkel stand am Mittwochabend das Thema Politik im Fokus. Gemeinsam mit Mohamed Ibrahim (21), Elian Hänni (17), Aimée-Louise Auerbach (18) und Diana Monteiro de Almeida (17) formulierte sie den Wunsch nach politischer Mitwirkung. «Wir wollen einen Sitz im Regensdorfer Gemeinderat», brachten es die Jugendlichen bewusst etwas überspitzt auf den Punkt. Mitreden und mitentscheiden wie sich die Gemeinde entwickelt, das soll auch der Jugend möglich sein, war man sich einig. «Wir möchten mitbestimmen was mit dieser Welt passiert. Fangen wir mit Regensdorf an!», fasste Elizabeth Dinkel zusammen.

«Ein ganz spannender Gedanke», lobte Gemeindepräsident Max Walter, als er von der Idee erfuhr. Er machte die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aber auch darauf aufmerksam, dass dieser Weg grundsätzlich bereits offen stehe. «Ab 18 kann man sich in den Gemeinderat wählen lassen», sagte er.

Um die Details geht es erst später

Als einen ersten Schritt möchten die Jugendlichen an der kommenden Gemeindeversammlung als Gäste teilnehmen. «Damit wir einfach mal sehen, wie das abläuft», sagte Aimée-Louise Auerbach. Auch die Vorschläge nach vermehrter politischer Bildung in der Schule oder einem Jugendparlament fanden Zustimmung. Die Detailausarbeitung war jedoch nicht Ziel des Abends. «Jede Gruppe soll jetzt erst einmal ein Anliegen bestimmen, das weiterentwickelt und später umgesetzt werden kann», erklärte Larissa Eichenberger von Engage.ch. So wünschten sich die anderen ein Café, einen Bikepark, ein Sportkompetenzzentrum und mehrere Verbesserungen bezüglich des öffentlichen und des Individualverkehrs.

Eichenberger zeigte sich nach der gut zwei Stunden dauernden Diskussion sehr zufrieden. «Wir halten die Erwartungen jeweils tief. Dass wir in Regensdorf nun aber doch 20 junge Teilnehmende mit tollen Ideen haben, freut uns sehr.»

Freude an der Arbeit mit den Jugendlichen hatte auch Martina Ernst, die die «Politik-Gruppe» in ihrer Funktion als Leiterin Gesellschaft und Gesundheit der Gemeinde Regensdorf unterstützte. Als eine Teilnehmerin erklärte, sie wisse halt noch nicht genau, was Politik sei und wie sie funktioniere, sagte sie: «Das was ihr hier an diesem Abend macht, das ist bereits Politik.»