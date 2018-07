Junggesellen laden zum Knallen und Flirten

Noch kurz vor dem Waldfest des Knabenvereins Niederweningen hatte ein kleiner Flächenbrand in einem Weizenfeld etwas Unruhe ausgelöst. Docht dann sorgten Re­genschauer für feuchte Wiesen und Matten und damit dafür, dass die zwei Kanonen und fünf Mörser doch noch zum Einsatz kamen.

Kurz vor 20 Uhr, als das Waldfest mit rund 400 Besuchern bereits in vollem Gange war, zog ein Traktor die Geschütze den Berg hoch. Zuerst wurden die zum Teil über 125 Jahre alten Mörser von Schützenmeister Roger Bucher in Reih und Glied aufgestellt.

Anschlies­send verband Bucher die fünf Mörser mit einer Zündschnur, damit sie kurz nach­ein­an­der abgefeuert werden konnten. Gleichsam als Schlussbouquet bescherten die zwei Kanonen, die ältere mit Jahrgang 1971, dem Wehntal zwei laute Böllerschüsse. Spätestens jetzt brachen auch die letzten Waldfestbesucher aus dem Tal auf, um sich bei Speis und Trank in der Schützenhütte verwöhnen zu lassen.

Ein Fest mit «Knisterfaktor»

Der erste Teil des Abends war von Alleinunterhalter Stephan Jäggi geprägt. Oldies und funkige Rockeinlagen vermochten manchen Festbesucher zu einer Tanzeinlage auf der Bühne zu verleiten. Im gemütlichen Schützenhaus sass auch Heimweh-Wehntalerin Karin Bleuler-Spinnler und sprach mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen über den Flirtfaktor des Festes: «Zu später Stunde wird es bei den einen oder anderen Singles knistern.»

Ab 22 Uhr lockte das eigens vom Knabenverein hergestellte Holzgerüst mit DJ-Tribüne und gezimmerter Bar das junge Volk aus dem Tal und dem gesamten Unterland, so auch Lora und Vanessa­ aus Nieder­hasli. Dar­auf angesprochen, dass der Knabenverein aus lauter Junggesellen bestehe, zeigten sich die 25-Jährigen überrascht, aber souverän: «Mit so vielen Junggesellen können wir schon umgehen.»

Keine Nachwuchssorgen

«Im ersten Jahr müssen die Neuen sich zuerst einmal bewähren, bevor wir sie an der General­versammlung zu Vollmitgliedern ernennen», erklärte Vereinspräsident Kevin Mülli. Mit 27 Mitgliedern sei der 1890 gegründete Knabenverein zurzeit sehr gut unterwegs.

Besuch gab es von den Namens­vettern aus Aesch. Mit lustigen Trinksprüchen bewegten die Junggesellen sich in Richtung Waldbar. Unter ihnen war, wenn auch nur für «einen kurzen Drink», der Wirt des Gasthofs zum Löwen in Niederweningen, Konrad Moor. Bei ihm durften die müden Junggesellen um 6 Uhr den Frühschoppen in Form eines kräftigenden Frühstücks einnehmen. (Zürcher Unterländer)