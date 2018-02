Kein Bushalt wegen Baustelle

Das kantonale Tiefbauamt erneuert an der Zürcherstrasse im Abschnitt zwischen den Einmündungen Sonnenberg- und Grafschaftstrasse die Bushaltestelle Zentrum (Fahrtrichtung Kaiserstuhl) und baut sie hindernisfrei aus. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 5. März, und werden bis Mitte April dauern. Der Strassenverkehr wird im Gegenverkehrsprinzip durch den Baustellenbereich geführt werden, ist einer Medienmitteilung des kantonalen Tiefbauamts zu entnehmen. Um dies zu ermöglichen, wird die bestehende Mittelinsel im Bereich der Haltestelle vorübergehend aufgehoben.

Erreichbarkeit Liegenschaften gewährleistet

Die Fussgänger werden auf das gegenüberliegende Trottoir umgeleitet. Die Erreichbarkeit der betroffenen Liegenschaften sei mit wenigen Ausnahmen jederzeit gewährleistet, schreibt das Tiefbauamt weiter.

Auswirkungen hat die Baustelle natürlich direkt auf die betroffene Bushaltestelle. Während der Bauzeit würden die Buslinien die Haltestelle Zentrum in Richtung Kaiserstuhl nicht bedienen können, heisst es. Entsprechende Fahrgastinformationen gebe es an den Haltestellen und in den Bussen. (red)