Keine Gemeindefusion im Wehntal

Zehn Stimmen kippen die Fusion der vier Wehntaler Gemeinden Schleinikon, Schöfflisdorf, Ober- und Niederweningen. 127 Stimmberechtigte (rund 52 Prozent) sagten in Schleinikon Nein zur Grundsatzfrage, ob das Projekt Fusion Wehntaler Gemeinden weitergeführt werden soll. Ja stimmten 117 Personen (rund 48 Prozent). Die Stimmbeteiligung im kommunalen Urnengang lag bei gut 44 Prozent.

Das Fusionsprojekt war vor drei Jahren in Gang gesetzt worden. In dieser Zeit hat sich die Stimmung in Schleinikon offensichtlich gegen den Zusammeschluss gewendet. Denn vor knapp drei Jahren, am 30. November 2014, hatten sich noch über 68 Prozent der Bevölkerung für die Fusionsgespräche ausgesprochen. Gemeindepräsidenten und Gemeindeschreiber hatten darauf eine Kerngruppe gebildet und Zwischenberichte sowie Erkenntnisse vorgelegt.

Im Sommer 2016 wurden die Fusionsgespräche dann abgebrochen; als Grund wurden fehlende Synergieeffekte für den Fall eines Zusammenschlusses angegeben. (zuonline.ch)