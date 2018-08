Keine Sommerferienauf der Baustelle der Dreifachturnhalle

Buchs. Optisch dominiert wird der Schauplatz vom so gut wie fertiggestellten ersten Baukörper des Gesamtprojekts namens Gradus der Generalplanerin ­Itten und Brechbühl AG. Unter seinem Dach befinden sich unter anderem der neue Gemeindesaal, die Bibliothek und die Dreifachturnhalle.

Gemeindepräsident Thomas Vacchelli als Vertreter der Politischen Gemeinde und Priska Hänni, Mitglied der Sekundarschulpflege Regensdorf/Buchs/Dällikon, nehmen die Baustelle erfreut in Augenschein. Um sie herum kurven noch Baumaschinen, und Männer arbeiten unter Hochdruck an den Um­gebungsarbeiten. Vacchelli und Hänni sind zufrieden. «Finanziell wie auch terminlich liegt das Projekt im Rahmen. Wir erwarten keine bösen Überraschungen mehr», lautet ihr Credo.

Sowohl finanziell . . .

Für das Gesamtprojekt waren ursprünglich 30 Millionen Franken budgetiert. 23 Millionen aus der Kasse der Schulkreisgemeinden Regensdorf/Buchs/Dällikon sowie 7,6 Millionen von der Gemeinde Buchs. Anfang Dezember bekam das Projekt dann unerwar­tet Rückenwind vom kantonalen Sportamt.

In einem Schreiben kündigte Regierungsrat Mario Fehr rund 1,14 Millionen Franken als Unterstützung aus dem kantonalen Sportfonds an. Die Mittel entspringen dem kantonalen Gewinnanteil der Interkantonalen Landeslotterie (Swisslos), kommen in diesem Fall der Sekundarschule zugute und sollen den Jugend-, Breiten- und Amateursport fördern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Zustupf ausbezahlt.

. . . wie auch zeitlich im Plan

Zwar hängen im Gemeindesaal, im Foyer und in den Gängen noch Kabel von der Decke, und Arbeiter, mit Leitern und Massstäben ausgerüstet, eilen von Raum zu Raum. Auch die etwas laut brummende Lüftung muss noch angepasst werden, und die Trennwände in der Dreifachturnhalle fehlen noch. Doch bereits jetzt erkennt man die zahlreichen Markierungen auf dem Hallenboden in unzähligen Farben und Formen, welche vielseitige Nutzungsmöglichkeiten erahnen lassen. Bereits hängt auch der rote Vorhang an der grossen Bühne, auf welcher einmal Schulklassen und Vereine auftreten werden.

In der neuen und hellen Dreifachturnhalle fehlen nur noch die Trennwände. Priska Hänni und Thomas Vacchelli sind sichtlich zufrieden mit dem Baufortschritt.

Rechtzeitig vor Beginn des Schulbetriebs werden die Räumlichkeiten fertig sein. Am 20. August können die ersten Schulklassen und Vereine die Dreifachturnhalle in Beschlag nehmen. «Beim Projekt standen immer die Kosten im Vordergrund. Dass das Design dennoch ausgereift, fili­gran und geschmackvoll wirkt, ist ein Aufsteller», sagt Vacchelli. Auch Priska Hänni ist zufrieden. Sie sagt: «Ich habe extrem Freude am Ergebnis. In Wirklichkeit ist alles noch viel attraktiver als auf den Plänen.»

Während sich der eine Baukörper fast fertig präsentiert, läuft im Hintergrund bereits die zweite Bauetappe. Um Platz für neue Werk- und Schulräume zu schaffen, wird nämlich gerade die altgediente Turnhalle rückgebaut. Das gesamte Bauprojekt soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Kaum da, schon bewährt

Das 15 Meter hohe markante Gebäude setzt optisch auf eine Fassade aus halb durchsichtigem Industrieglas. Was so transparent und zerbrechlich tönt, hat aber bereits erfolgreich die erste Hagelprobe bestanden. Thomas Vacchelli berichtet: «Die Hagelkörner beim Unwetter vom 30. Mai konnten der Gebäudehülle absolut nichts anhaben.»

(Zürcher Unterländer)