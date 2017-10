Kids-Camps in der Erlen wollen in Zukunft wieder wachsen

Langeweile kann diese Woche bis Freitag für die 16 jungen Teilnehmer des Herbst-Kids-Camps in der Dielsdorfer Sportanlage Erlen wirklich nicht aufkommen. Vom Morgen bis Nachmittag haben die Kinder Abwechslung pur: Es gibt Wasserspiele wie Bootsrennen im Hallenbad und Outdoor-Spiele, eine Schatzsuche und Kids-Disco, Backen, Slime-Experimente, Luftgewehr- und Büchsenschiessen und einen Infovormittag über Meeresschildkröten – jedes Angebot speziell angepasst an das Alter der Kinder von 5 bis 12 Jahren. Nächste Woche gilt das fast gleiche Programm. «Die Idee der Camps war, mehr für die Familien in der Umgebung zu machen», sagt Projektleiterin Corina Früh, die die Ferienunterhaltung 2015 auf die Beine stellte.

Wenige Anmeldungen

«Wir haben diese Woche 16 Kinder bei einer Kapazität von 50. Für die nächste Woche sind bis jetzt nur 10 Kinder angemeldet.» Damit das Herbst-Camp nächstes Jahr besser besucht wird, beabsichtigt Früh demnächst unter anderem, Elterninputs in die Planung mit einzubeziehen. Sie merke, wie viel Spass die anwesenden Kinder in den Camps haben. «Viele kommen mit Freude jedes Jahr wieder.» Wie Kim (11) aus Bachenbülach, der dieses Jahr das zweite Mal am Herbst-Camp mitmacht. «Es macht sehr viel Spass – warum sollte es nicht? Letztes Jahr hatten wir hier Hunde und fuhren elektrische Autos», erinnert er sich: «Diesen Montag hatten wir Kennenlernspiele und waren Eisstock schiessen. Und ich hatte mit einem Kollegen eine Nachstunde mit den Leitern und wir haben Gummibote für Dienstag aufgepumpt.»

Faszination Meeresschildkröte

Besonders gefallen hat dem grossen Tierfan der Dienstagvormittag. Dann kam nämlich Patrizia Glauser vom WWF Zürich und sprach mit den Kindern über Meeresschildkröten.

Der Panzer einer Echten Karettschildkröte gelangte als Ferienmitbringsel in die Schweiz. Bild: Francisco Carrascosa

Die faszinierten Kinder lernten einiges über die Fortpflanzungsart, das Eierlegen und den Speiseplan der bedrohten Tiere und die Möglichkeiten, sie zu schützen, und schauten Filmausschnitte. Zur Visualisierung brachte Glauser unter anderem eine 1991 am Flughafen konfiszierte Grüne Meeresschildkröte mit. «Jemand hat sie getötet und ausgestopft, damit sie verkauft werden kann», erklärte sie das Prozedere. «Sie war etwa 15 Jahre alt. Sie hätte 80 und eineinhalb Meter lang werden können.» Mit einem am Heiligen Abend 2008 konfiszierten Panzer einer Echten Karettschildkröte wies sie die Kinder auch auf schlechte Feriengeschenke hin. «Wenn ihr irgendwo Schmuck oder Gürtel aus Schildkrötenpanzer seht, kauft sie bitte nicht mit eurer Familie.» Wie die meisten Kinder stellte Kim viele Fragen, hatte aber auch selber ein beachtliches Wissen über die Tiere. «Ich schaue mit meiner Grossmutter Tierrettungsfilme und sah auch einen über eine Meeresschildkröte.» Er hofft, in Zukunft mit Tieren zu arbeiten. «Das wäre mein Traumjob. Ich will im Ausland Streunern helfen.» (Zürcher Unterländer)