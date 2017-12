Knatsch um zwei Schwellen im Quartier

Noch zwei Tage bleiben die Schwellen im Oberrebenweg-Quartier liegen. Am Montag sollen­ sie aber weg. «Der Zeitpunkt der Entfernung ist abhängig von den Witterungsverhältnissen», sagt Marcel Amhof, Kommuni­kationsverantwortlicher der Gemeinde Wallisellen. Nach 95 Tagen werden die zwei Hindernisse quer über der Fahrbahn am ruhigen Oberrebenweg verschwinden. Sie befinden sich zwischen der Feldstrasse und der Abzweigung In den Weissenäckern.

Die Entfernung der Schwellen werde keine Kosten verursachen, sie seien lediglich mit Schrauben befestigt, heisst es seitens der Gemeinde. Der Einbau kostete den Steuerzahler jedoch 3715 Franken. «Die Schwellen sind nach wie vor einsatzfähig», erklärt Amhof. Eine neue Verwendung an einer anderen Stelle im Dorf sei momentan nicht geplant. Die Teile werden nach der Entfernung somit vorläufig eingelagert.

8 Anwohner dafür –41 dagegen

«Beim Oberrebenweg handelt es sich um eine Quartierstrasse ohne­ Durchgangsverkehr», steht in der Medienmitteilung des Gemeinde­rates. Trotzdem hatten acht Quartierbewohner verkehrsberuhigende Massnahmen gefordert. Am 11. Juli entschied sich der Gemeinderat in einer Sitzung­ für den Einbau der zwei Schwellen. Bereits drei Tage nach dem offiziellen Beschluss liessen die Behörden erste Geschwindigkeits­messungen im Quartier durchführen.

Die Montage der zwei Schwellen erfolgte Anfang September. Die letzten Tempomessungen wurden zwischen dem 2. und 16. Oktober vorgenommen. Gemäss offiziellem Communiqué der Gemeinde haben die neuen Schwellen das erwünschte Ergebnis gebracht: Nach ihrem Einbau sank die Geschwindigkeit von 85 Prozent der Fahrzeuge im Quartier um zehn Kilometer pro Stunde – nämlich von 35 auf 25 Kilometer pro Stunde. Unterdessen meldeten sich 41 weitere Quartier­bewohner, die nicht erfreut waren­ von den neuen Schwellen und diese eher als Hürde sahen.

Der Gemeinderatmacht einen Rückzieher

Bei den Behörden hat man den Ärger der zahlreichen Bewohner wahrgenommen und deswegen beschlossen, die unpopulä­ren Kunststoffschwellen wieder zu entfernen. Künftig können die Autos wieder ­ohne diese Hindernisse am Boden durch den Oberrebenweg fahren.

Weiter wollte sich Gemeinderat René Dieterle zum geschei­terten Versuch, den Verkehr an diesem Ort zu beruhigen, nicht äus­sern. Er verweist auf das offizielle­ Communiqué der Gemein­de Wallisellen.

(Zürcher Unterländer)