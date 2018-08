Knoblauch und Schnaps gegen Kopfschuppen

Wer die Spezialausstellung «Xundheit» besichtigen möchte, sollte genügend Zeit mitbringen oder schliesst sich am besten einem der anwesenden Museumsführer an. Auf diese Weise erfährt er aus erster Hand Wissenswertes über die Krankenpflege und das Thema Gesundheit aus der Zeit unserer Vorväter.

Der Vorstand des Zürcher Unterländer Museumsvereins (Zumv) hat sich entschieden, die Spezialausstellung um ein Jahr bis Oktober zu verlängern, damit sich der immense Aufwand von rund 150 Arbeitsstunden lohnt. «Zudem wird unser Museum dadurch noch attraktiver», fügt Präsident Hansruedi Rast an. Der Zumv hat 200 Mitglieder. Ihm gehören 22 Zürcher Unterländer Gemeinden an.

Sechs Themenstationen

Die Spezialausstellung umfasst sechs Ausstellungsplätze und ist in das bestehende Museum integriert. Dies bietet Besuchern die Möglichkeit, gleichzeitig auch das ganze Museum zu erkunden. Am Eingang informiert ein Plan über die verschiedenen Standorte und Themeninhalte der Stationen wie Arztwissen, medizinische Instrumente, Schröpfen, Aderlass, Bruch; Militär, Arzt-uniform, Schlachtbild, Amputation, Impfen, Gedenkstein Regensberg; Krankenpflege und Hilfsmittel; ziviler und militärischer Patiententransport sowie Bilder und Schriften.

Die Ausstellung im Oberweninger Ortsmuseum zeigt unter anderem auch Utensilien, wie sie einst in der Pflege von Kranken gebraucht wurden.

«Die Gegenstände der Spezialausstellung stammen aus den Depots des Museums und können nur während der Ausstellungszeit bewundert werden», sagt Rast. «Aus Platzgründen müssen sie dann einem neuen Ausstellungsthema Platz machen.»

Der Ausstellungsplatz Nummer fünf beispielsweise informiert anschaulich über die Arten des Patiententransports im 19. Jahrhundert. Damals gab es noch keine Stühle mit Rollen oder Ambulanzen. Die Patienten wurden auf dem Arm, in einem Tuch an einer Stange oder auf dem Tragstuhl mit herunterklappbaren Armlehnen und Haltegriffen zum Pferdefuhrwerk oder ins Spital transportiert. Einen Patienten so zu tragen, erforderte einen grossen Kraftaufwand.

Bruchgürtel für Hüftbrüche

Bei den medizinischen Instrumenten fällt der sogenannte Bruchgürtel für Brüche im Hüftbereich auf. Erlitt man früher einen solchen Bruch, wurde dieser mit einem Bruchgürtel fixiert. Der Gürtel aus hartem Leder und Federklammer wurde dem Patienten um die Hüften gelegt. Die heutige Gummipumpe für den Einlauf kennt man, sie löst aber allein schon beim Anblick ein beklemmendes Gefühl aus – wie muss es wohl Menschen im 19. Jahrhundert mit der spritzenähnlichen und wenig ergonomischen Klistierpumpe aus Metall ergangen sein?

Apotheke aus der Natur

Die Spezialausstellung informiert auch über die Anwendung von Naturheilmitteln. So veröffentlichte der Kräuterpfarrer Künzle in seinem «Volkskalender 1942» folgenden Ratschlag gegen Kopfschuppen: «Man nimmt vier bis fünf Stück Knoblauch, zerschneidet sie fein und setzt sie in Schnaps an, den man zehn Tage lang der Sonnenbestrahlung aussetzt. Dann wird die Flüssigkeit gesiebt und mit dem erhaltenen Knoblauchgeist zweimal der Kopf gewaschen und massiert. Den Knoblauchgeruch vertreibt man durch eine nachträgliche Einreibung mit Rosenwasser.» Verbreitet war damals auch medizinischer Aberglaube. Demnach half das Mittragen eines Gehörknöchelchens eines Schweins oder von Zähnen toter Menschen gegen Zahnweh. Als Mittel gegen Warzen sollten diese gar während einer Beerdigung mit Wolfsmilch betupft werden oder die Warze mit einer Speckschwarte abgerieben und Letztere unter der Dachtraufe vergraben werden. (Zürcher Unterländer)