Kokons und Chromosomen als Vorlage

Wer sich oberhalb von Steinmaur in Richtung des alten Steinbruchs in den Wald begibt, der stösst auf seltsame Figuren am Wegrand. Und spätestens bei zwei riesigen Metallrohren, die sich über drei Meter hoch in die Baumkronen strecken, weiss man, dass es hier etwas zu entdecken gibt.

Auf dem Areal des alten Steinbruchs haben die Aktivmitglieder des Vereins «Ateliers und Skulpturenpark Steinmaur» nicht bloss Arbeitsflächen geschaffen, sondern sie stellen auch ihre Werke aus. Und wie in jedem Frühling veranstalte der Skulpturenpark auch dieses Jahr wieder ein Fest, diesmal zusammen mit der Vernissage zweier Gastkünstlerinnen.

«Ich möchte das Wesentliche übriglassen, um die Figur so leicht wie möglich zu machen.»Katharina Mörth über ihre Figur «Kokon IV»

So stellen Martina Lauinger und Katharina Mörth mehrere ihrer Skulpturen aus. Bei so viel Kunst blieben die Besucher nicht aus, sodass die Festbänke bei schönstem Frühlingswetter gut gefüllt waren. Ruedi Mösch, der Präsident des Vereins, leitet das Gespräch mit den beiden Künstlerinnen.

Wesentliches übriglassen

Von Katharina Mörth können im Park vier Skulpturen bewundert werden. Bei ihren Arbeiten geht sie von der Hülle aus. Das merkt der Besucher, wenn sie breitwillig in eine ihrer Skulpturen schlüpft. «Beim Arbeiten geht man eine ziemliche Verbindung mit dem Material ein», sagt sie. Deswegen mag sie es auch, wenn sie dabei in die Figur steigen kann. Ihr neuestes Werk «Konkon IV» ist im Skulpturenpark ausgestellt. Für dessen Erschaffung ging die gebürtige Münchenerin nicht zimperlich vor. Mit der Kettensäge wurde der gesamte Eichenstamm ausgehöhlt. «Ich möchte das Wesentliche übriglassen, um die Figur so leicht wie möglich zu machen.»

Um ein ganz anderes Thema geht es Martina Lauinger. Die in Bern ansässige Künstlerin verschweisst Metallrohre zu Figuren. Teils sind es monumentale Werke, hergestellt mit Rohren bis zu 32 Zentimeter im Durchmesser. Ursprünglich inspiriert wurde die Lauinger durch Karyogramme – Bilder, in denen die Chromosomen von Organismen sortiert dargestellt werden. Auf das Motiv des Knotens kam sie, weil sich die DNA-Stränge komplex umeinander wickeln, so dass sie schlussendlich das Chromosom bilden.

Wie menschliche Paare

Für Martina Lauinger geht es um Geschichten, welche ihre Skulpturen erzählen. Sie erklärt: «Es geht darum, wie die Rohre sich zueinander verhalten.» Manche schlingen sich tatsächlich sehr eng um ihr Gegenstück, während andere eher ohne einander zu berühren daliegen. Unweigerlich wird man so an menschliche Paare erinnert.

Lauingers Figuren stellen bei der Produktion einige technische Herausforderungen an ihre Erschafferin. Die Rohre lassen sich nämlich nicht einfach in eine Form biegen. Vielmehr schneidet die Künstlerin sie an ausgewählten Stellen entzwei, um sie anschliessend neu zu verschweissen. Und damit die Schweissnähte beim Betrachten der Skulptur nicht mehr sichtbar sind, muss die Künstlerin sie dann noch an den entsprechenden Stellen noch glatt schleifen (Zürcher Unterländer)