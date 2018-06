Kollision in Neerach fordert Todesopfer

Wegen eines Verkehrsunfalls musste am Freitagnachmittag die Wehntalerstrasse in Neerach in Richtung Dielsdorf gesperrt werden. Der Unfall forderte ein Todesopfer.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr ein 84-jähriger Mann gegen 13.45 Uhr mit seinem Elektromobil von Steinmaur her auf der Wehntalerstrasse. Er beabsichtigte bei der Einmündung in die Dielsdorferstrasse nach links abzubiegen.

Aus zurzeit nicht geklärten Gründen kam es zur Kollision mit einem Sattelschlepper, der Richtung Dielsdorf unterwegs war. Der 84-Jährige zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 43-jährige Chauffeur blieb unverletzt.

Grosseinsatz von Polizei, Feuerwehr und Sanität

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf, die Feuerwehr Banesto und ein Rettungswagen des Spitals Bülach im Einsatz.

Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr örtlich umgeleitet. (mst)